Apple hat die zweite Generation des AirTag vorgestellt und bringt damit deutliche Verbesserungen für alle, die ihre wichtigen Gegenstände im Blick behalten wollen. Der kleine Ortungshelfer wird schneller gefunden, ist lauter geworden und kostet dabei weniger als sein Vorgänger. Der AirTag 2 ist ab sofort für 35 Euro im Apple Online Store erhältlich.

AirTag 2

Im Inneren des neuen AirTag arbeitet der Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation, der auch in der iPhone 17 Familie und der Apple Watch Ultra 3 zum Einsatz kommt. Das Ergebnis ist eine spürbar bessere Ortung. Die Funktion „Genaues Suchen“ führt Nutzer jetzt aus einer Entfernung zu ihren verlorenen Gegenständen, die bis zu 50 Prozent größer ist als bei der Vorgängergeneration. Dabei kombiniert die App haptisches, visuelles und akustisches Feedback, um den Weg zum vermissten Schlüsselbund oder zur Geldbörse so präzise wie möglich zu weisen.

Eine weitere Neuerung betrifft die Apple Watch. Erstmals funktioniert „Genaues Suchen“ auch direkt am Handgelenk. Wer eine Apple Watch Series 9 oder neuer besitzt, kann den AirTag jetzt ohne iPhone in der Hand aufspüren. Praktisch, wenn das Smartphone gerade selbst irgendwo versteckt liegt.

Endlich lauter

Das überarbeitete Innendesign macht den neuen AirTag deutlich hörbarer. Apple spricht auch hier von einer Steigerung um 50 Prozent gegenüber dem Vorgänger. Für alle, die regelmäßig ihre Schlüssel zwischen den Sofakissen suchen, dürfte das ein willkommenes Upgrade sein. Der neue, unverwechselbare Signalton hilft zusätzlich dabei, den AirTag auch in geräuschvoller Umgebung schneller zu identifizieren.

Das „Wo ist?“-Netzwerk

Befindet sich ein AirTag außerhalb der Bluetooth-Reichweite des gekoppelten iPhone, springt auch bei der zweiten Generation des AirTag das „Wo ist?“-Netzwerk ein. Das Crowdsourcing-Netzwerk aus Apple-Geräten erkennt AirTags in der Nähe und meldet deren ungefähren Standort an den Besitzer. Die gesamte Kommunikation ist Ende-zu-Ende-verschlüsselt, sodass nur der Eigentümer auf die Standortdaten zugreifen kann.

Besonders interessant für Vielflieger ist die Integration von „Objektstandort teilen“. Diese Funktion ermöglicht es, den Standort eines AirTag vorübergehend mit Fluggesellschaften zu teilen, wenn Gepäck verspätet ankommt. Apple arbeitet hierfür mittlerweile mit über 50 Airlines zusammen. Die Standortfreigabe läuft automatisch nach sieben Tagen ab oder lässt sich jederzeit manuell beenden.

Sicherheit und Umwelt

Apple betont, dass der AirTag ausschließlich für die Ortung von Gegenständen konzipiert wurde und über umfangreiche Schutzmaßnahmen gegen unerwünschtes Tracking verfügt. Dazu gehören plattformübergreifende Warnmeldungen und häufig wechselnde Bluetooth-Identifikatoren.

Auch bei der Nachhaltigkeit hat Apple nachgebessert. Das Gehäuse besteht jetzt zu 85 Prozent aus recyceltem Kunststoff, alle Magnete enthalten vollständig recycelte Seltene Erden und die Leiterplatten sind mit recyceltem Gold beschichtet.

Preise und Verfügbarkeit

Der neue AirTag ist ab sofort für 35 Euro einzeln oder 119 Euro im 4er Pack erhältlich. Das ist günstiger als bei der Einführung der ersten Generation. Im Apple Online Store gibt es weiterhin eine kostenlose personalisierte Gravur. Für die Nutzung wird ein iPhone mit iOS 26 oder neuer benötigt.