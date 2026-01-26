watchOS 26.2.1 ist da. Apple hat soeben nicht nur iOS 26.2.1 und iPadOS 26.2.1 veröffentlicht, sondern auch ein Update für die Apple Watch auf den eigenen Servern bereitgestellt. Beide Updates bringen die Unterstützung für AirTag 2.

Apple gibt watchOS 26.2.1 frei

Nachdem Apple im Laufe des heutigen Nachmittags AirTag (2. Generation) angekündigt hatte und in der begleitenden Pressemitteilung bereits watchOS 26.2.1 erwähnte, war es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Verantwortlichen den Schalter umlegen. Vor wenigen Augenblicken war es soweit und ab sofort wartet watchOS 26.2.1 auf den Download.

In den Release-Notes heißt es

Dieses Update unterstützt AirTag (2. Generation) und enthält Fehlerbehebungen.

Für „Genaues Suchen“ auf der Apple Watch ist eine Apple Watch Series 9 oder neuer oder eine Apple Ultra 2 oder neuer mit watchOS 26.2.1 erforderlich.

So installiert ihr das Update