Apple hat vor wenigen Augenblicken die finale Version von iOS 26.2.1 auf den eigenen Servern veröffentlicht. Das Update kann ab sofort auf kompatiblen iPhone-Modellen installiert werden.

Apple veröffentlicht iOS 26.2.1

Im Laufe des heutigen Nachmittags zeichnete sich bereits ab, dass Apple noch heute iOS 26.2.1 veröffentlichen wird. Nachdem AirTag (2. Generation) angekündigt wurde, fehlte nur noch die zugehörige Software. Diese steht nun in Form von iOS 26.2.1 bereit.

Lange Rede kurzer Sinn. In den Release-Notes heißt es

Dieses Update unterstützt AirTag (2. Generation) und enthält Fehlerbehebungen.

Das Update kann in gewohnter Manier am iPhone über Einstellungen -> Allgemein -> Softwareupdate installiert werden.

Update

iPadOS 26.2.1 steht ebenfalls mit identischen Verbesserungen auf den Apple Servern bereit.