Lange wird es nicht mehr dauern, bis Apple die finale Version von iOS 26.2.1, watchOS 26.2.1 und ggfs. weiteren Systemen veröffentlicht? Steile These? Ganz im Gegenteil. Apple hat soeben den AirTag 2 vorgestellt und dieser erfordert entsprechende Updates.

iOS 26.2.1 & watchOS 26.2.1 erscheinen in Kürze

Apple hat die zweite Generation des AirTag angekündigt. Bei diesem Modell setzt der Hersteller auf eine leistungsstärkere Präzisionssuche, größere Bluetooth-Reichweite und stärkere Lautsprecher. Zudem ist der Listenpreis des 1er Pack sowie des 4er Pack gesunken.

Bei den neuen Updates handelt sich zwar nur um kleinere Software-Updates, sie beinhalten aber dennoch wichtige Neuerungen:

Der neue AirTag 2 benötigt ein iPhone mit iOS 26.2.1 oder neuer.

Für „Genaues Suchen“ auf der Apple Watch ist eine Apple Watch Series 9 oder neuer oder eine Apple Ultra 2 oder neuer mit watchOS 26.2.1 erforderlich.

Beide Updates werden sicherlich zeitnah (heute Abend?) freigegeben, da AirTag 2 ab sofort im Verkauf ist. Darüberhinaus dürften iOS 26.2.1 und watchOS 26.2.1 Bugfixes und Leistungsverbesserungen mit sich bringen. Denkbar ist auch, dass Apple parallel iPadOS 26.2.1, macOS 26.2.1, tvOS 26.2.1 etc. veröffentlicht.