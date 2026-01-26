Komoot hat bekannt gegeben, dass das Unternehmen eine neue Apple-Watch-App veröffentlicht hat. Die App bietet präzise Turn-by-Turn-Navigation, umfassendes Aktivitätstracking, detailreiche Karten sowie Offline-Routen. Damit ermöglicht sie Radfahrern, Wanderern und Läufern, ihre Touren unabhängig zu planen und unterwegs ganz auf das Smartphone zu verzichten.

Komoots neue Apple-Watch-App ist da

Habt ihr in der Vergangenheit bereits einmal versucht, die Komoot Apple-Watch-App unabhängig vom iPhone zu benutzten? Dann werdet ihr ziemlich schnell die Grenzen festgestellt hat. Dies ändert sich mit dem heutigen Tag.

Die neue komoot App für die Apple Watch führt eine Reihe von Funktionen ein, darunter:

Mühelose Offline-Navigation und Aufzeichnung : Nutzer haben die Möglichkeit, gespeicherte Routen inklusive Turn-by-Turn-Anweisungen offline zu nutzen und ihre Aktivitäten direkt auf der Uhr mit aktuellen Echtzeit-Daten aufzuzeichnen. Die Offline-Navigation steht allen Komoot-Nutzern offen, die eine Region freigeschaltet haben – ein Premium-Abo ist dafür nicht erforderlich.

: Nutzer haben die Möglichkeit, gespeicherte Routen inklusive Turn-by-Turn-Anweisungen offline zu nutzen und ihre Aktivitäten direkt auf der Uhr mit aktuellen Echtzeit-Daten aufzuzeichnen. Die Offline-Navigation steht allen Komoot-Nutzern offen, die eine Region freigeschaltet haben – ein Premium-Abo ist dafür nicht erforderlich. Eine leistungsstarke Karte am Handgelenk : Die App bietet hochauflösende, sportartspezifische Karten mit detaillierten Trails, Wegen und Straßen. Dank Zoom- und Verschiebefunktionen lässt sich die Umgebung flexibel erkunden und Touren präzise planen.

: Die App bietet hochauflösende, sportartspezifische Karten mit detaillierten Trails, Wegen und Straßen. Dank Zoom- und Verschiebefunktionen lässt sich die Umgebung flexibel erkunden und Touren präzise planen. Sofortige Routen-Synchronisation und Apple-exklusive Funktionen: Die App erlaubt es, Routen für die Offline-Nutzung herunterzuladen und zu durchsuchen, ist vollständig in Apple Health integriert und unterstützt zudem Apple Water Lock. So wird verhindert, dass Regen oder Nässe bei widrigen Bedingungen unbeabsichtigte Eingaben auf dem Display auslösen.

Vorausgegangen waren Interview unter über 100 Nutzern, zur Verbesserung des Erlebnisses. Die neue Apple-Watch-App gehörte zu den häufigsten Wünschen.

Das komoot Team entwickelt bereits weitere Funktionen, um das Erlebnis auf der Apple Watch spürbar auszubauen. Geplant sind unter anderem eine sofortige Synchronisation zur Übernahme von Routenänderungen aus der komoot iOS App, eine automatische Neuberechnung, die Echtzeit-Standortfreigabe für mehr Sicherheit, Offline-Warteschlangen für Aktivitäten sowie erweiterte Möglichkeiten zur individuellen Anpassung – und darüber hinaus weitere Verbesserungen. Diese Neuerungen sollen im Laufe dieses Jahres eingeführt werden.