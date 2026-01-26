Für das laufende Jahr hat Apple offenbar allerhand Neuheiten für die Mac-Familie im Gepäck. Unter anderem sollen ein neues Einsteiger-MacBook mit A-Chip, neue MacBook Pro Modelle, ein neues MacBook Air, ein neuer Mac Studio sowie ein neues Apple Studio Display angekündigt werden. Interessanterweise spricht ein aktueller Bericht davon, dass Apple in diesem Jahr gleich zwei Upgrades für das MacBook Pro bereit hält.

MacBook Pro 2026 gerüchteweise mit zwei großen Updates

Apple könnte die MacBook Pro-Reihe in diesem Jahr gleich zweimal aktualisieren, so geht es aus dem aktuellen PowerOn-Newsletter hervor, den Mark Gurman von Bloomberg über das Wochenende veröffentlicht hat.

Glaubt man den Informationen des Apple-Insider, so wird Apple zunächst ein neues MacBook Pro mit M5 Pro und M5 Max auf den Markt bringen. Ende dieses Jahres soll ein größeres Upgrade erscheinen. Dann wird dem MacBook Pro ein neues Design, OLED-Display und Touch-Unterstützung nachgesagt. Das Ganze könnte sich wie folgt gestalten:

Erster Schritt: Frühjahr / erste Jahreshälfte 2026:

Zu Beginn des Jahres wird erwartet, dass Apple neue MacBook Pro-Modelle mit den M5 Pro- und M5 Max-Chips veröffentlicht. Diese Chips sollen deutlich mehr Leistung bieten als die aktuellen M4-Varianten und richten sich vor allem an professionelle Anwender.

Zweiter Schritt: Ende 2026:

Ende dieses Jahres soll eine umfangreichere Überarbeitung der MacBook Pro-Familie folgen. Dabei stehen womöglich einige größere Design- und Funktionsupdates im Raum:

OLED-Touchscreen statt klassischem LCD

Dynamic Island-Integration wie beim iPhone

Neue M6 Pro- und M6 Max-Chips

Schlankeres Gehäuse-Design

Eingebaute Mobilfunk-Konnektivität (z. B. 5G)

Ein solches Vorgehen wäre für Apple kein Novum. Bereits in der Vergangenheit hat das Unternehmen aus Cupertino das MacBook Pro zweimal innerhalb eines Jahres aktualisiert: Im Januar 2023 erschienen zunächst Modelle mit M2 Pro und M2 Max, ehe im Oktober 2023 bereits die nächste Generation mit M3 Pro und M3 Max folgte. Von daher wäre es nicht komplett ungewöhnlich, wenn Apple in diesem Jahr zwei MacBook Pro Generationen ankündigt.