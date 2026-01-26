Vodafone hat die Einführung neuer Kabel-Tarife bekannt gegeben. Der sogenannte „Upload-Booster“ sorgt dafür, dass die Upload-Geschwindigkeit um 50 Prozent beschleunigt wird und zukünftig nicht 50MBit/s, sondern 75MBit/s beträgt. Dies ist allerdings nicht die einzige Neuerung der neuen Kabel-Glasfaser-Tarife.

Neues Kabel-Glasfaserangebot ab dem 29. Januar 2026 buchbar

Mit neuen Kabel-Glasfasertarifen können Neukunden das schnellere Netz ab dem 29. Januar 2026 zum selben Basispreis wie bislang buchen. Dabei wird dann automatisch auch der Download schneller. Denn Vodafone legt für Verbraucher je nach Tarif 50 bis 100 Megabit pro Sekunde obendrauf und gleicht so die Leistung im Kabel-Glasfasernetz an die Glasfaser-Infrastruktur an.

Parallel dazu wertet Vodafone sein Kabel-Glasfaserangebot auf und übernimmt dabei die höheren Download-Geschwindigkeiten aus dem Glasfaser-Tarifportfolio. Die Tarife GigaZuhause 150 Kabel und GigaZuhause 300 Kabel erhalten jeweils ein Plus von 50 Mbit/s, während GigaZuhause 600 Kabel sogar um 100 Mbit/s beschleunigt wird. An den monatlichen Grundpreisen ändert sich nichts. Neu im Portfolio ist zudem GigaZuhause 800 Kabel, der die Lücke zwischen 600 und 1.000 Mbit/s schließt. Lediglich der Einsteiger-Tarif GigaZuhause 50 Kabel bleibt mit 50/25 Mbit/s im Download und Upload unverändert.

Neue „DOCSIS 3.1 Low Split“-Technologie

Grundlage des Upload-Boosters ist die neue DOCSIS-3.1-Low-Split-Technologie, eine weiterentwickelte Ausbaustufe des Hochgeschwindigkeitsstandards für das Kabel-Glasfasernetz. Dabei wird der für die Datenübertragung verfügbare Frequenzbereich neu aufgeteilt und erweitert, um höhere Upload-Geschwindigkeiten im Netz zu ermöglichen. Die bundesweite Aktivierung des Upload-Boosters erfolgt Anfang Februar durch Vodafone-Techniker. Voraussetzung für die Nutzung der höheren Upload-Raten ist ein Router mit DOCSIS-3.1-Unterstützung.

Vodafone betont in Rahmen der Meldung noch einmal, dass allein im vergangenen Jahr 2025 Modernisierungsarbeiten an 2.500 Orten durchgeführt wurden.