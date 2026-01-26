Europäische WhatsApp-Nutzer stehen bald vor einer Wahl, die sie von Facebook und Instagram bereits kennen. Wer keine Werbung sehen möchte, muss dafür zahlen. Erste Anzeichen für das Bezahlmodell zeigen sich bereits in der aktuellen Android-Beta.

Bekanntes Muster von Meta

WABetaInfo hat in der WhatsApp Beta-Version 2.26.3.9 Spuren des geplanten Abonnements entdeckt. Überraschend kommt das nicht. Meta verlangt bei Facebook und Instagram schon länger 9,99 Euro monatlich für die werbefreie Nutzung. Dass der Konzern sein erfolgreichstes Produkt davon ausnehmen würde, war kaum zu erwarten.

Anders als vielleicht befürchtet bleibt der private Bereich von WhatsApp unangetastet. Werbung erscheint ausschließlich im „Aktuelles“-Tab, wo bereits Status-Anzeigen und beworbene Kanäle getestet werden. Chats, Anrufe und Gruppen sollen auch künftig werbefrei bleiben.

Für die Werbeeinblendungen nutzt WhatsApp nach eigenen Angaben keine persönlichen Chatinhalte. Stattdessen fließen allgemeine Faktoren wie Sprache, Standort und das Verhalten im „Aktuelles“-Tab in die Empfehlungen ein. Wer das Abo abschließt, sieht dort weder klassische Anzeigen noch beworbene Kanäle.

Warum nur Europa?

Das neue Bezahlmodell richtet sich vorerst ausschließlich an Nutzer in der EU und Großbritannien. Die strengen Datenschutzregeln der EU zwingen Meta dazu, eine echte Wahlmöglichkeit anzubieten. In anderen Regionen dürfte die Werbung schlicht ohne Alternative kommen.

Wie viel das Abo kosten wird, ist bisher nicht bekannt. Derzeit wird ein Preis von rund vier Euro erwartet. Ob sich das für einen Tab lohnt, den viele ohnehin selten öffnen, muss am Ende jeder selbst entscheiden.