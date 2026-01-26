Apple arbeitet an einem großen Siri-Upgrade. Der Prozess soll in zwei Phasen gegliedert sein. Die ersten Ergebnisse werden wir vermutlich Ende März / Anfang April mit dem Update auf iOS 26.4 zu Gesicht bekommen. Den nächsten – vermutlich noch größeren Schritt – dürften wird dann mit iOS 27 erleben.

Wird Siri zum echten Chatbot?

Aktuellen Berichten zufolge arbeitet Apple an einem grundlegenden Umbau von Siri, der den Sprachassistenten schrittweise zu einem echten KI-Chatbot weiterentwickeln soll. Dabei verfolgt Apple offenbar eine mehrstufige Strategie.

Schritt 1: mehr Intelligenz mit iOS 26.4

Den ersten großen Schritt plant Apple mit iOS 26.4. In diesem Update soll Siri deutlich kontextsensitiver und leistungsfähiger werden. Statt primär auf einen klassischen Befehlsparser zu setzen, kommt künftig ein modernes Sprachmodell zum Einsatz, das natürliche Sprache besser versteht und Zusammenhänge erkennen kann. Entsprechende Funktionen hatte Apple bereits vor über einem Jahr angekündigt, müsste die Einführung der neuen Funktionen allerdings verschieben.

Siri soll zukünftig in der Lage sein, persönliche Inhalte wie E-Mails, Nachrichten, Fotos oder Kalenderinformationen stärker in Antworten einzubeziehen – selbstverständlich unter Apples bekannten Datenschutz-Vorgaben. Zudem soll Siri tiefer mit Apps interagieren können (Stichwort App Intents) und komplexere Anfragen zuverlässiger ausführen. Diese Ausbaustufe entspricht in etwa dem, was Apple bereits im Rahmen von Apple Intelligence angekündigt hatte, bislang aber noch nicht vollständig umgesetzt wurde.

Schritt 2: Siri soll mit iOS 27 mit Chatbot werden

Einen deutlich größeren Umbruch dürfte Siri mit dem Update auf iOS 27 erleben. Einen ersten Ausblick dürften wir im Juni dieses Jahres zur Apple Worldwide Developers Conference erleben. Dann wird Apple einen Ausblick auf iOS 27, welches im Herbst 2026 eingeführt wird.

Dann soll Siri zu einem vollwertigen Chatbot werden, der laufende Gespräche führen kann – ähnlich wie man es heute von Diensten wie ChatGPT, Claude oder Gemini kennt. Der Unterschied: Apple will keine separate Chatbot-App einführen. Stattdessen bleibt Siri tief ins System integriert und wird weiterhin per Sprachbefehl oder Texteingabe genutzt. Nutzer sollen also mit Siri dialogartig kommunizieren, ohne das Gefühl zu haben, eine völlig neue App zu verwenden.

Wieviel darf sich Siri merken?

Ein zentraler Punkt, den TidBITS besonders hervorhebt, ist die Frage nach dem Gedächtnis des Chatbots. Für echte Konversationen wäre es sinnvoll, dass Siri sich frühere Gespräche merkt und daraus lernt. Gleichzeitig steht Apple hier vor einem Spannungsfeld zwischen Komfort und Datenschutz. Im Gegensatz zu anderen KI-Anbietern könnte Apple die Langzeitspeicherung von Gesprächsinhalten bewusst einschränken, um die Privatsphäre der Nutzer zu schützen. Wie genau dieser Kompromiss aussehen wird – etwa durch lokale Speicherung, begrenzte Erinnerungen oder vollständige Zurückhaltung – ist laut Bericht noch nicht final entschieden.