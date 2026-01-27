Amazon hat eine neue Aktion gestartet und reduziert die eigene Hardware. Ab sofort und zeitlich befristet, spart ihr bis zu 40 Prozent auf Echo-Geräte, Fire TV Sticks, Kindle, Fire Tablets, Blink- und Ring-Kameras, eero Mess’-WLAN-Router und mehr. Highlights sind sicherlich Fire TV Stick 4K Plus für 39 Euro statt 69,99 Euro und Echo Dot Kids für 39,99 Euro statt 74,99 Euro.
Amazon reduziert Echo-Geräte, Fire TV Sticks, Kindle und mehr [bis zu 40 Prozent Rabatt]
Amazon Hardware kauft man im Normall zum reduzierten Preis. Wenn es keine „anderen“ Gründe gibt, wartet ihr bis zur nächsten Rabatt-Aktion und greift dann zu. Am heutigen Tag hat sich Amazon – aus welchen Grund auch immer – dazu entschlossen, einen Großteil der eigenen Hardware zu reduzieren. Alle reduzierten Produkte findet ihr hier. Wir haben euch die Highlights zusammengestellt.
Echo-Familie
- Wir stellen vor: Echo Dot Max. Ein brandneues Gerät in unserem Sortiment, das die Audioleistung des...
- Musik für die Ohren. Mit 3-facher Bassleistung gegenüber Echo Dot (2022). Passt perfekt in jeden...
- ALEXA KANN MEHR – Das 5,5-Zoll-Display von Echo Show 5 zeigt dir Nachrichten und...
- KLEINES GERÄT, GIGANTISCHER KLANG – Streame deine Lieblingsmusik, -Serien, -Podcasts und mehr von...
- ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang begeistert. Dein...
- PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display...
- Entdecke Echo Studio: Neu konzipiert in kompaktem Design, 40% kleiner als das Original, und mit...
- Wie ein Konzert im Wohnzimmer: Erlebe immersiven Klang dank 3D-Audio und Dolby Atmos – in...
- ECHO DOT KIDS – Unser beliebtester und niedlichster smarter Lautsprecher mit Alexa, für Kinder...
- LERNEN UND SPASS – Kinder können Alexa bitten, Musik abzuspielen oder Gutenachtgeschichten...
Fire TV Sticks
- Streamen in Full HD – Schnelles und günstiges Streamen in Full HD, vollständig über die...
- Perfekt für neue Streaming-Nutzer – Streamen war noch nie so einfach! Greife auf Tausende...
- Fortschrittliches 4K-Streaming – Die neueste Generation unseres beliebten 4K-Sticks sorgt für...
- Wi-Fi-6-Unterstützung – Für ein ruckelfreies 4K-Streaming-Erlebnis, selbst wenn andere Geräte...
- Unser leistungsstärkster Streaming-Stick – Mit dem leistungsstarken Prozessor sind blitzschnelle...
- Bild und Klang in lebensechter Qualität – Genieße die Vorstellung in 4K Ultra HD, mit...
- Einfaches 4K-Streaming: Erhalte alles, was du zum Streamen in brillantem 4K Ultra HD mit High...
- Mache deinen Fernseher noch intelligenter: Mit Fire TV erhältst du sofortigen Zugriff auf eine Welt...
eero Mesh
- WLAN MIT TOP-GESCHWINDIGKEIT – eero Pro 7 bietet Next-Generation-Übertragungsraten und...
- ZUVERLÄSSIGE KONNEKTIVITÄT – eero Pro 7 hilft dabei, Funklöcher zu eliminieren, damit du in...
- Erweitere deine eero-WLAN-Abdeckung – Ein eero 6-Signalverstärker erweitert die Abdeckung des...
- Erfordert ein eero-Netzwerk – Die Nutzung der eero 6-Signalverstärker setzt ein vorhandenes...
- Die folgenden Informationen gelten für jede Einheit pro Packung
- UNSER GÜNSTIGSTER WI-FI-7-ROUTER – Mit eero 7 ist dein Netzwerk für die Zukunft gerüstet, und...
- Ein Gigabit-Router, aber günstig – Unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit, ohne...
- Wi-Fi 6 mit Bandbreitenbooster – eero 6+ unterstützt zusätzliche WLAN-Bandbreite für den...
- Der erste Wi-Fi-6E-Router von eero – eero Pro 6E unterstützt hohe Geschwindigkeiten und direkten...
- Mehr Bandbreite, Geschwindigkeiten von einem Gigabit und mehr – Unterstützt eine...
Kindle
- Kindle Scribe – Ein Kindle, und gleichzeitig noch ein Notizbuch. Neu entwickeltes, frontbündiges...
- Schreib in das Buch, wenn du dich inspiriert fühlst – Fang auf der Seite mit dem Schreiben an und...
- Farbenfrohes Lesen – Das neue 7-Zoll-Colorsoft-Display mit seinem hohen Kontrast sorgt für...
- Ein völlig neues Leseerlebnis – Das Display des Kindle Colorsoft ist für die Darstellung in...
- Ein echter Blickfang – Jetzt mit noch besseren Display-Features und schnellerem Umblättern. Mit...
- Die Amazon Kids+-Mitgliedschaft ist für Kinder von 3 bis 12 Jahren geeignet und bietet unbegrenzten...
Blink Kameras
- DIE NEUESTE VERSION: Die Blink Outdoor 4-Kamera ist unsere kabellose intelligente Sicherheitskamera...
- SEHEN, HÖREN UND SPRECHEN ÜBER DIE BLINK-APP: Live-Video in 1080p HD, mit Infrarot-Nachtsicht und...
- ENTDECKE DIE NEUESTE GENERATION – Die Mini 2K+ ist unsere kompakte Kamera mit Netzstecker der 3....
- GESTOCHEN SCHARFE VIDEOS IN 2K – Mit der Videoauflösung in 2K, breitem Abdeckungsbereich, bis zu...
Ring Kameras
- PASST ÜBERALL HIN: Mit der kompakten WLAN-Überwachungskamera für die Steckdose kannst du innen...
- ALLES IM BLICK UND UNTER KONTROLLE: Die Überwachungskamera hat eine Auflösung von 1080p und ein...
- VERPASSE NIEMALS, WAS WICHTIG IST: Behalte dein Zuhause oder Unternehmen noch besser im Blick –...
- DIE GANZE NACHT LANG KLARE SICHT: Lebensechte Farben und Details in 2K-Auflösung bei Dämmerlicht...
- SO MUSS 4K AUSSEHEN: Retinal 4K hebt die Bildqualität auf ein völlig neues Niveau und mit der...
- FANGE AUCH WEITER ENTFERNTE DETAILS EIN: Mit dem bis zu 10-fachen, optimierten Zoom kannst du...
- KINDERLEICHTE INSTALLATION: Aufladen, einrasten und direkt über das Smartphone alles im Blick...
- HD-VIDEO MIT NACHTSICHT IN FARBE: Durch 1440x1440-HD-Video mit Nachtsicht in Farbe hast du auch nach...
- ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ FÜR DEN AUSSENBEREICH: Retinal 4K hebt die Bildqualität auf ein völlig...
- FANGE AUCH ENTFERNTE DETAILS EIN: Der bis zu 10-fache, optimierte Zoom stellt automatisch das...
Alle reduzierten Amazon Produkte findet ihr hier.
0 Kommentare