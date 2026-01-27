Amazon reduziert Echo-Geräte, Fire TV Sticks, Kindle und mehr [bis zu 40 Prozent Rabatt]

Amazon hat eine neue Aktion gestartet und reduziert die eigene Hardware. Ab sofort und zeitlich befristet, spart ihr bis zu 40 Prozent auf  Echo-Geräte, Fire TV Sticks, Kindle, Fire Tablets, Blink- und Ring-Kameras, eero Mess’-WLAN-Router und mehr. Highlights sind sicherlich Fire TV Stick 4K Plus für 39 Euro statt 69,99 Euro und Echo Dot Kids für 39,99 Euro statt 74,99 Euro.

Amazon Hardware kauft man im Normall zum reduzierten Preis. Wenn es keine „anderen“ Gründe gibt, wartet ihr bis zur nächsten Rabatt-Aktion und greift dann zu. Am heutigen Tag hat sich Amazon – aus welchen Grund auch immer – dazu entschlossen, einen Großteil der eigenen Hardware zu reduzieren. Alle reduzierten Produkte findet ihr hier. Wir haben euch die Highlights zusammengestellt.

Echo-Familie

Angebot
Amazon Echo Dot Max (neueste Generation), Alexa-Lautsprecher mit raumfüllendem Klang und...
Amazon Echo Dot Max (neueste Generation), Alexa-Lautsprecher mit raumfüllendem Klang und...
  • Wir stellen vor: Echo Dot Max. Ein brandneues Gerät in unserem Sortiment, das die Audioleistung des...
  • Musik für die Ohren. Mit 3-facher Bassleistung gegenüber Echo Dot (2022). Passt perfekt in jeden...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Echo Show 5 (Neueste Generation) | Kompakter smarter Touchscreen mit Alexa zum Steuern deines Smart...
Echo Show 5 (Neueste Generation) | Kompakter smarter Touchscreen mit Alexa zum Steuern deines Smart...
  • ALEXA KANN MEHR – Das 5,5-Zoll-Display von Echo Show 5 zeigt dir Nachrichten und...
  • KLEINES GERÄT, GIGANTISCHER KLANG – Streame deine Lieblingsmusik, -Serien, -Podcasts und mehr von...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon Echo Spot (neueste generation), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Weiß
Amazon Echo Spot (neueste generation), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Weiß
  • ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang begeistert. Dein...
  • PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon Echo Studio (neueste Generation), kompaktes Design, mit immersivem 3D-Audio und Dolby Atmos,...
Amazon Echo Studio (neueste Generation), kompaktes Design, mit immersivem 3D-Audio und Dolby Atmos,...
  • Entdecke Echo Studio: Neu konzipiert in kompaktem Design, 40% kleiner als das Original, und mit...
  • Wie ein Konzert im Wohnzimmer: Erlebe immersiven Klang dank 3D-Audio und Dolby Atmos – in...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Echo Dot Kids (Neueste Generation) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa | 1 Jahr...
Echo Dot Kids (Neueste Generation) | Smarter WLAN- und Bluetooth-Lautsprecher mit Alexa | 1 Jahr...
  • ECHO DOT KIDS – Unser beliebtester und niedlichster smarter Lautsprecher mit Alexa, für Kinder...
  • LERNEN UND SPASS – Kinder können Alexa bitten, Musik abzuspielen oder Gutenachtgeschichten...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Fire TV Sticks

Angebot
Amazon Fire TV Stick HD (Neueste Generation), Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung,...
Amazon Fire TV Stick HD (Neueste Generation), Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung,...
  • Streamen in Full HD – Schnelles und günstiges Streamen in Full HD, vollständig über die...
  • Perfekt für neue Streaming-Nutzer – Streamen war noch nie so einfach! Greife auf Tausende...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon Fire TV Stick 4K Plus, mit Unterstützung für Wi-Fi 6 sowie Streaming in Dolby Vision/Atmos...
Amazon Fire TV Stick 4K Plus, mit Unterstützung für Wi-Fi 6 sowie Streaming in Dolby Vision/Atmos...
  • Fortschrittliches 4K-Streaming – Die neueste Generation unseres beliebten 4K-Sticks sorgt für...
  • Wi-Fi-6-Unterstützung – Für ein ruckelfreies 4K-Streaming-Erlebnis, selbst wenn andere Geräte...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon Fire TV Stick 4K Max, unterstützt Streaming über Wi-Fi 6E, Ambient-TV
Amazon Fire TV Stick 4K Max, unterstützt Streaming über Wi-Fi 6E, Ambient-TV
  • Unser leistungsstärkster Streaming-Stick – Mit dem leistungsstarken Prozessor sind blitzschnelle...
  • Bild und Klang in lebensechter Qualität – Genieße die Vorstellung in 4K Ultra HD, mit...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon Fire TV Stick 4K Select (neueste Generation), beginne mit dem Streamen in 4K,...
Amazon Fire TV Stick 4K Select (neueste Generation), beginne mit dem Streamen in 4K,...
  • Einfaches 4K-Streaming: Erhalte alles, was du zum Streamen in brillantem 4K Ultra HD mit High...
  • Mache deinen Fernseher noch intelligenter: Mit Fire TV erhältst du sofortigen Zugriff auf eine Welt...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

eero Mesh

Angebot
Amazon eero Pro 7 Mesh-WLAN-Router (neueste Version) | Unterstützt Internet-Geschwindigkeiten von...
Amazon eero Pro 7 Mesh-WLAN-Router (neueste Version) | Unterstützt Internet-Geschwindigkeiten von...
  • WLAN MIT TOP-GESCHWINDIGKEIT – eero Pro 7 bietet Next-Generation-Übertragungsraten und...
  • ZUVERLÄSSIGE KONNEKTIVITÄT – eero Pro 7 hilft dabei, Funklöcher zu eliminieren, damit du in...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon eero 6 Mesh-WLAN-Signalverstärker | Erweitert bestehendes eero-Netzwerk | Fügt bis zu 140...
Amazon eero 6 Mesh-WLAN-Signalverstärker | Erweitert bestehendes eero-Netzwerk | Fügt bis zu 140...
  • Erweitere deine eero-WLAN-Abdeckung – Ein eero 6-Signalverstärker erweitert die Abdeckung des...
  • Erfordert ein eero-Netzwerk – Die Nutzung der eero 6-Signalverstärker setzt ein vorhandenes...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon eero 7 Mesh-WLAN-Router (neueste Version) | Unterstützt Internet-Geschwindigkeiten von bis...
Amazon eero 7 Mesh-WLAN-Router (neueste Version) | Unterstützt Internet-Geschwindigkeiten von bis...
  • Die folgenden Informationen gelten für jede Einheit pro Packung
  • UNSER GÜNSTIGSTER WI-FI-7-ROUTER – Mit eero 7 ist dein Netzwerk für die Zukunft gerüstet, und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon eero 6+ Mesh-WLAN-Router | 1-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 140 m² Abdeckung | Für Verbindungen...
Amazon eero 6+ Mesh-WLAN-Router | 1-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 140 m² Abdeckung | Für Verbindungen...
  • Ein Gigabit-Router, aber günstig – Unterstützt Geschwindigkeiten von bis zu einem Gigabit, ohne...
  • Wi-Fi 6 mit Bandbreitenbooster – eero 6+ unterstützt zusätzliche WLAN-Bandbreite für den...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon eero Pro 6E Mesh-WLAN-Router | 2,5-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 190 m² Abdeckung | Für...
Amazon eero Pro 6E Mesh-WLAN-Router | 2,5-Gbit/s-Ethernet | Bis zu 190 m² Abdeckung | Für...
  • Der erste Wi-Fi-6E-Router von eero – eero Pro 6E unterstützt hohe Geschwindigkeiten und direkten...
  • Mehr Bandbreite, Geschwindigkeiten von einem Gigabit und mehr – Unterstützt eine...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Kindle

Angebot
Amazon Kindle Scribe (64 GB) – Neuartiges Display mit gleichmäßigem Rahmen | Schreib einfach in...
Amazon Kindle Scribe (64 GB) – Neuartiges Display mit gleichmäßigem Rahmen | Schreib einfach in...
  • Kindle Scribe – Ein Kindle, und gleichzeitig noch ein Notizbuch. Neu entwickeltes, frontbündiges...
  • Schreib in das Buch, wenn du dich inspiriert fühlst – Fang auf der Seite mit dem Schreiben an und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon Kindle Colorsoft (neueste generation) – Mit Farb-Display und Frontlicht mit verstellbarer...
Amazon Kindle Colorsoft (neueste generation) – Mit Farb-Display und Frontlicht mit verstellbarer...
  • Farbenfrohes Lesen – Das neue 7-Zoll-Colorsoft-Display mit seinem hohen Kontrast sorgt für...
  • Ein völlig neues Leseerlebnis – Das Display des Kindle Colorsoft ist für die Darstellung in...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Amazon Kindle Kids (neueste generation) – Falls das Gerät kaputtgeht, ersetzen wir es. Inklusive...
Amazon Kindle Kids (neueste generation) – Falls das Gerät kaputtgeht, ersetzen wir es. Inklusive...
  • Ein echter Blickfang – Jetzt mit noch besseren Display-Features und schnellerem Umblättern. Mit...
  • Die Amazon Kids+-Mitgliedschaft ist für Kinder von 3 bis 12 Jahren geeignet und bietet unbegrenzten...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Blink Kameras

Angebot
Blink-Kamera Outdoor 4 | Kabellose intelligente HD-Sicherheitskamera, zwei Jahre Batterielaufzeit,...
Blink-Kamera Outdoor 4 | Kabellose intelligente HD-Sicherheitskamera, zwei Jahre Batterielaufzeit,...
  • DIE NEUESTE VERSION: Die Blink Outdoor 4-Kamera ist unsere kabellose intelligente Sicherheitskamera...
  • SEHEN, HÖREN UND SPRECHEN ÜBER DIE BLINK-APP: Live-Video in 1080p HD, mit Infrarot-Nachtsicht und...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Blink Mini 2K+ (neueste Generation) | Sicherheitskamera mit Netzstecker für zuhause |...
Blink Mini 2K+ (neueste Generation) | Sicherheitskamera mit Netzstecker für zuhause |...
  • ENTDECKE DIE NEUESTE GENERATION – Die Mini 2K+ ist unsere kompakte Kamera mit Netzstecker der 3....
  • GESTOCHEN SCHARFE VIDEOS IN 2K – Mit der Videoauflösung in 2K, breitem Abdeckungsbereich, bis zu...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Ring Kameras

Angebot
Ring Innenkamera (Indoor Camera 2. Gen.) | Überwachungskamera für den Innenbereich |...
Ring Innenkamera (Indoor Camera 2. Gen.) | Überwachungskamera für den Innenbereich |...
  • PASST ÜBERALL HIN: Mit der kompakten WLAN-Überwachungskamera für die Steckdose kannst du innen...
  • ALLES IM BLICK UND UNTER KONTROLLE: Die Überwachungskamera hat eine Auflösung von 1080p und ein...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Ring Außenkamera Plus Akku (Outdoor Camera Plus neueste generation) | 2K-Weitwinkelvideo |...
Ring Außenkamera Plus Akku (Outdoor Camera Plus neueste generation) | 2K-Weitwinkelvideo |...
  • VERPASSE NIEMALS, WAS WICHTIG IST: Behalte dein Zuhause oder Unternehmen noch besser im Blick –...
  • DIE GANZE NACHT LANG KLARE SICHT: Lebensechte Farben und Details in 2K-Auflösung bei Dämmerlicht...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Ring Flutlichtkamera Pro (Floodlight Cam Pro, neueste Generation) | Außenkamera | Retinal 4K,...
Ring Flutlichtkamera Pro (Floodlight Cam Pro, neueste Generation) | Außenkamera | Retinal 4K,...
  • SO MUSS 4K AUSSEHEN: Retinal 4K hebt die Bildqualität auf ein völlig neues Niveau und mit der...
  • FANGE AUCH WEITER ENTFERNTE DETAILS EIN: Mit dem bis zu 10-fachen, optimierten Zoom kannst du...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Ring Akku-Videotürklingel (Battery Video Doorbell) (2024) |...
Ring Akku-Videotürklingel (Battery Video Doorbell) (2024) |...
  • KINDERLEICHTE INSTALLATION: Aufladen, einrasten und direkt über das Smartphone alles im Blick...
  • HD-VIDEO MIT NACHTSICHT IN FARBE: Durch 1440x1440-HD-Video mit Nachtsicht in Farbe hast du auch nach...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen
Angebot
Ring Außenkamera Pro Netzstecker (Outdoor Camera Pro, neueste Generation) | Sicherheitskamera |...
Ring Außenkamera Pro Netzstecker (Outdoor Camera Pro, neueste Generation) | Sicherheitskamera |...
  • ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ FÜR DEN AUSSENBEREICH: Retinal 4K hebt die Bildqualität auf ein völlig...
  • FANGE AUCH ENTFERNTE DETAILS EIN: Der bis zu 10-fache, optimierte Zoom stellt automatisch das...
Amazon Prime
Bei Amazon kaufen

Alle reduzierten Amazon Produkte findet ihr hier.

