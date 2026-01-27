Amazon hat eine neue Aktion gestartet und reduziert die eigene Hardware. Ab sofort und zeitlich befristet, spart ihr bis zu 40 Prozent auf Echo-Geräte, Fire TV Sticks, Kindle, Fire Tablets, Blink- und Ring-Kameras, eero Mess’-WLAN-Router und mehr. Highlights sind sicherlich Fire TV Stick 4K Plus für 39 Euro statt 69,99 Euro und Echo Dot Kids für 39,99 Euro statt 74,99 Euro.

Amazon Hardware kauft man im Normall zum reduzierten Preis. Wenn es keine „anderen“ Gründe gibt, wartet ihr bis zur nächsten Rabatt-Aktion und greift dann zu. Am heutigen Tag hat sich Amazon – aus welchen Grund auch immer – dazu entschlossen, einen Großteil der eigenen Hardware zu reduzieren. Alle reduzierten Produkte findet ihr hier. Wir haben euch die Highlights zusammengestellt.

Echo-Familie

Angebot Amazon Echo Dot Max (neueste Generation), Alexa-Lautsprecher mit raumfüllendem Klang und... Wir stellen vor: Echo Dot Max. Ein brandneues Gerät in unserem Sortiment, das die Audioleistung des...

Musik für die Ohren. Mit 3-facher Bassleistung gegenüber Echo Dot (2022). Passt perfekt in jeden...

Angebot Amazon Echo Spot (neueste generation), smarter Wecker mit sattem Klang und Alexa, Weiß ECHO SPOT – Ein stylischer smarter Wecker mit Alexa, der mit großartigem Klang begeistert. Dein...

PERSONALISIERBARE SMART CLOCK – Lies Uhrzeit, Wettervorhersage und Songtitel direkt vom Display...

Angebot Amazon Echo Studio (neueste Generation), kompaktes Design, mit immersivem 3D-Audio und Dolby Atmos,... Entdecke Echo Studio: Neu konzipiert in kompaktem Design, 40% kleiner als das Original, und mit...

Wie ein Konzert im Wohnzimmer: Erlebe immersiven Klang dank 3D-Audio und Dolby Atmos – in...

Fire TV Sticks

Angebot Amazon Fire TV Stick HD (Neueste Generation), Free- und Live-TV, Alexa-Sprachfernbedienung,... Streamen in Full HD – Schnelles und günstiges Streamen in Full HD, vollständig über die...

Perfekt für neue Streaming-Nutzer – Streamen war noch nie so einfach! Greife auf Tausende...

Angebot Amazon Fire TV Stick 4K Max, unterstützt Streaming über Wi-Fi 6E, Ambient-TV Unser leistungsstärkster Streaming-Stick – Mit dem leistungsstarken Prozessor sind blitzschnelle...

Bild und Klang in lebensechter Qualität – Genieße die Vorstellung in 4K Ultra HD, mit...

Angebot Amazon Fire TV Stick 4K Select (neueste Generation), beginne mit dem Streamen in 4K,... Einfaches 4K-Streaming: Erhalte alles, was du zum Streamen in brillantem 4K Ultra HD mit High...

Mache deinen Fernseher noch intelligenter: Mit Fire TV erhältst du sofortigen Zugriff auf eine Welt...

eero Mesh

Angebot Amazon eero 7 Mesh-WLAN-Router (neueste Version) | Unterstützt Internet-Geschwindigkeiten von bis... Die folgenden Informationen gelten für jede Einheit pro Packung

UNSER GÜNSTIGSTER WI-FI-7-ROUTER – Mit eero 7 ist dein Netzwerk für die Zukunft gerüstet, und...

Kindle

Angebot Amazon Kindle Scribe (64 GB) – Neuartiges Display mit gleichmäßigem Rahmen | Schreib einfach in... Kindle Scribe – Ein Kindle, und gleichzeitig noch ein Notizbuch. Neu entwickeltes, frontbündiges...

Schreib in das Buch, wenn du dich inspiriert fühlst – Fang auf der Seite mit dem Schreiben an und...

Angebot Amazon Kindle Colorsoft (neueste generation) – Mit Farb-Display und Frontlicht mit verstellbarer... Farbenfrohes Lesen – Das neue 7-Zoll-Colorsoft-Display mit seinem hohen Kontrast sorgt für...

Ein völlig neues Leseerlebnis – Das Display des Kindle Colorsoft ist für die Darstellung in...

Angebot Amazon Kindle Kids (neueste generation) – Falls das Gerät kaputtgeht, ersetzen wir es. Inklusive... Ein echter Blickfang – Jetzt mit noch besseren Display-Features und schnellerem Umblättern. Mit...

Die Amazon Kids+-Mitgliedschaft ist für Kinder von 3 bis 12 Jahren geeignet und bietet unbegrenzten...

Blink Kameras

Angebot Blink-Kamera Outdoor 4 | Kabellose intelligente HD-Sicherheitskamera, zwei Jahre Batterielaufzeit,... DIE NEUESTE VERSION: Die Blink Outdoor 4-Kamera ist unsere kabellose intelligente Sicherheitskamera...

SEHEN, HÖREN UND SPRECHEN ÜBER DIE BLINK-APP: Live-Video in 1080p HD, mit Infrarot-Nachtsicht und...

Angebot Blink Mini 2K+ (neueste Generation) | Sicherheitskamera mit Netzstecker für zuhause |... ENTDECKE DIE NEUESTE GENERATION – Die Mini 2K+ ist unsere kompakte Kamera mit Netzstecker der 3....

GESTOCHEN SCHARFE VIDEOS IN 2K – Mit der Videoauflösung in 2K, breitem Abdeckungsbereich, bis zu...

Ring Kameras

Angebot Ring Innenkamera (Indoor Camera 2. Gen.) | Überwachungskamera für den Innenbereich |... PASST ÜBERALL HIN: Mit der kompakten WLAN-Überwachungskamera für die Steckdose kannst du innen...

ALLES IM BLICK UND UNTER KONTROLLE: Die Überwachungskamera hat eine Auflösung von 1080p und ein...

Angebot Ring Außenkamera Plus Akku (Outdoor Camera Plus neueste generation) | 2K-Weitwinkelvideo |... VERPASSE NIEMALS, WAS WICHTIG IST: Behalte dein Zuhause oder Unternehmen noch besser im Blick –...

DIE GANZE NACHT LANG KLARE SICHT: Lebensechte Farben und Details in 2K-Auflösung bei Dämmerlicht...

Angebot Ring Flutlichtkamera Pro (Floodlight Cam Pro, neueste Generation) | Außenkamera | Retinal 4K,... SO MUSS 4K AUSSEHEN: Retinal 4K hebt die Bildqualität auf ein völlig neues Niveau und mit der...

FANGE AUCH WEITER ENTFERNTE DETAILS EIN: Mit dem bis zu 10-fachen, optimierten Zoom kannst du...

Angebot Ring Akku-Videotürklingel (Battery Video Doorbell) (2024) |... KINDERLEICHTE INSTALLATION: Aufladen, einrasten und direkt über das Smartphone alles im Blick...

HD-VIDEO MIT NACHTSICHT IN FARBE: Durch 1440x1440-HD-Video mit Nachtsicht in Farbe hast du auch nach...

Angebot Ring Außenkamera Pro Netzstecker (Outdoor Camera Pro, neueste Generation) | Sicherheitskamera |... ZUVERLÄSSIGER SCHUTZ FÜR DEN AUSSENBEREICH: Retinal 4K hebt die Bildqualität auf ein völlig...

FANGE AUCH ENTFERNTE DETAILS EIN: Der bis zu 10-fache, optimierte Zoom stellt automatisch das...

