Wenige Tage bevor Apple seine Q1/2026 Quartalszahlen veröffentlicht, haben sich die Analysten von Morgan Stanley zu Wort gemeldet und sind der Ansicht, dass die hohe Nachfrage nach dem iPhone 17 dazu führen wird, dass Apple seine eigenen Umsatzprognosen übertreffen wird.

Analyst: iPhone 17 sorgt für starke Q1/2026 Quartalszahlen

Laut den Analysten von Morgan Stanley dürfte das iPhone 17 ein starker Treiber für Apples Q1/2026 Finanzergebnisse werden. In einer aktuellen Investoren-Notiz heißt es, dass die hohe Nachfrage nach dem iPhone 17 dazu führen könnte, dass Apple seine eigenen Umsatz-Erwartungen übertrifft – und damit besser abschneidet als vom Markt zuvor prognostiziert.

Demnach könnte Apple in diesem Weihnachtsquartal Gesamtumsätze von etwa 139,5 Milliarden Dollar erzielen, was einem Wachstum von rund 12,3 Prozent im Jahresvergleich entsprechen würde. Für das iPhone-Segment allein rechnen die Analysten mit etwa 80 Milliarden Dollar Umsatz. Dies wurde bedeuten, dass der iPhone-17-Zyklus einer der stärksten überhaupt sein könnte.

Gleichzeitig warnen die Experten, dass steigende Speicherpreise für Komponenten wie NAND und DRAM mittelfristig Druck auf Apples Margen ausüben könnten.

Kurzum: Die Analysten sehen das iPhone 17 als Hauptfaktor für ein voraussichtlich starkes Q1/2026-Ergebnis, das Apples eigene Prognosen übertreffen könnte – trotz einiger Herausforderungen in der Zulieferkette. An dieser Stelle sei noch kurz erwähnt, dass das fiskalische Q1/2026 die Monster Oktober bis Dezember 2025 abdeckt.