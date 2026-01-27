Der iPhone-Marktanteil in Indien kletterte 2025 laut Counterpoint Research auf 9 Prozent. Das sind 2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Insgesamt lieferte Apple rund 14 Millionen iPhones in das Land.

Der Gesamtmarkt stagniert

Apples Wachstum fällt besonders auf, weil der indische Smartphone-Markt insgesamt auf der Stelle tritt. Seit vier Jahren werden jährlich etwa 152 Millionen Smartphones verkauft, ohne nennenswerte Veränderung. Das Weihnachtsquartal 2025 fiel sogar acht bis zehn Prozent schwächer aus als im Vorjahr. Der Grund dafür liegt vor allem darin, dass viele Inder ihre Smartphones länger nutzen als früher. Auch der Markt für gebrauchte Geräte wächst.

Im Premium-Segment läuft es anders

Ganz anders entwickelt sich das obere Preissegment. Smartphones über 30.000 Rupien, also umgerechnet etwa ab 275 Euro, legten um 15 Prozent zu. Sie machen inzwischen 23 Prozent aller verkauften Smartphones aus. Für Apple ist das eine erfreuliche Entwicklung, denn genau in diesem Segment ist das iPhone zu Hause.

Apples Indien-Strategie zahlt sich aus

Tarun Pathak von Counterpoint Research führt den Erfolg auf mehrere Faktoren zurück. Apple hat sein Produktportfolio erweitert, dabei gilt die Marke zunehmend als Statussymbol. Außerdem ist das iPhone mittlerweile über deutlich mehr Kanäle erhältlich als noch vor einigen Jahren. Hinzu kommt Apples wachsende Präsenz vor Ort. So sollen in den kommenden Jahren weitere Apple Stores in dem Land eröffnet werden.

Trotz des Wachstums bleibt Apple in Indien ein vergleichsweise kleiner Anbieter. Vivo führt den Markt mit 23 Prozent Anteil an, gefolgt von Samsung mit 15 Prozent und Xiaomi mit 13 Prozent. Mit 9 Prozent liegt Apple hinter diesen Herstellern zurück. Dennoch zeigt der Trend, dass Apples Strategie langsam aufgeht.