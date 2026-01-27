Einen kleinen Nachtrag haben wir noch für euch. Nachdem wir euch bereits auf die Updates auf iOS 26.2.1, iPadOS 26.2.1 und watchOS 26.2.1 aufmerksam gemacht haben, möchten wir euch kurz darauf hinweisen, dass auch iOS 12.5.8, iPadOS 12.5.8, iOS 15.8.6, iPadOS 15.8.6, iOS 16.7.13, iPadOS 16.7.3, iOS 18.7.4 und iPadOS 18.7.4 auf den Apple Servern warten.

Apple gibt Updates für ältere Geräte frei

Blicken wir zunächst auf iOS 12.5.8, iPadOS 12.5.8. Diese Updates sind speziell für ältere iPhones, iPads und den iPod touch gedacht. Mit dieser Aktualisierung stellt Apple sicher, dass auch auf diesen Geräten wichtige Funktionen wie iMessage und FaceTime weiterhin funktionieren.

Der Hauptzweck des Updates ist es, ein Systemzertifikat zu verlängern, das für die Aktivierung und den Betrieb von Diensten wie iMessage, FaceTime und der Geräteaktivierung erforderlich ist. Ohne diese Verlängerung hätten diese Kernfunktionen ab Januar 2027 möglicherweise nicht mehr korrekt gearbeitet.

iOS 12.5.8 bzw. iPadOS 12.5.8 steht für folgende Geräte zur Verfügung

iPhone 5s

iPhone 6 und 6 Plus

iPad Air

iPad mini 2 und mini 3

iPod touch (6. Generation)

Auch ein das Zertifikat erst in einem Jahr abgelaufen wäre, sorgt Apple mit einem frühzeitigen Update dafür, dass die Geräte auch weiterhin funktionieren. Allerdings dürfte die Anzahl der oben genannten Geräte, die noch in Betrieb sind, relativ niedrig sein, da diese schon ziemlich alt sind.

Alle oben genannten Softwareupdates, die gestern veröffentlichen wurde, sorgen zudem dafür, dass der neu vorgestellte AirTag 2 auch mit älteren Geräten kompatibel ist.