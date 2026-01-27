In der Nacht zu heute hat Apple dritte Beta zu iOS 26.3 und iPadOS 26.3 veröffentlicht. Damit geht die Testphase in die nächste Runde und eingetragene Entwickler haben eine weitere Möglichkeit, sich mit dem kommenden X.3 Update zu beschäftigen.

Apple gibt Beta 3 zu iOS 26.3 & iPadOS 26.3 frei

Mitte Dezember eröffnete Apple die Beta-Phase zu iOS 26.3 und iPadOS 26.3. Nach einer kurzen Weihnachtspause wurde Mitte Januar die Beta 2 freigegeben. Nun steht die Beta 3 auf den Apple Servern bereit. Diese kann von eingetragenen Entwicklern direkt auf dem iPhone bzw. iPad über Einstellungen → Allgemein → Softwareupdate → Beta-Updates installiert werden. Voraussetzung ist allerdings, dass die verwendete Apple-ID mit einem Entwicklerkonto verknüpft ist.

Die erste Beta hat bereits gezeigt, wohin die Reise geht. Apple implementiert kleinere Neuerungen, beseitigt Fehler und arbeitet an der allgemeinen Systemleistung. iOS 26.3 beinhaltet unter anderem eine neue Option, um Anwendern den Wechsel von iOS zu Android zu erleichtern. Umgekehrt stellt auch Google eine passende Lösung für den vereinfachten Wechsel von Android zu iOS bereit. Um den Vorgaben der EU zu entsprechen, gibt es zudem eine weitere neue Option in den Benachrichtigungseinstellungen. Diese ermöglicht es, Mitteilungen an tragbare Geräte von Drittanbietern (z. B. Android-Smartwatches) weiterzuleiten. Darüber hinaus haben die Wallaper eine neue Sektion „Wetter“ erhalten. Bisher waren Wetter und Astronomie in einer gemeinsamen Rubrik untergebracht, nun wurde dieser Bereich aufgeteilt.

Aus der Beta 2 geht hervor, dass Apple an der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu RCS-Nachrichten arbeitet.

Mit der Beta 3 bewegen wir uns langsam aber sicher auf die finale Phase der Entwicklung zu. Wir rechnen Anfang bis Mitte Februar mit der finalen Freigabe. Welche konkreten Neuerungen die Beta 3 im Gepäck hat, ist unbekannt. Sobald uns entsprechende Informationen vorliegen, werden wir nachberichten.

Update: Die Beta 3 zu macOS 26.3, watchOS 26.3, tvOS 26.3, HomePod Software 26.3 und visionOS 26.3 ist auch da.