Congstar nimmt ab Februar 2026 erstmals auch Glasfaser-Tarife ins Programm. Bisher gab es beim Anbieter nur DSL, doch ab dem 2. Februar können Kunden an ausgebauten Standorten mit bis zu 1.000 Mbit/s surfen. Die Tarife bleiben wie gewohnt monatlich kündbar.

Das Prinzip bleibt einfach

Wer bei congstar einen Zuhause-Tarif bestellt, muss sich nicht selbst um die Technologiefrage kümmern. Der Bestellprozess prüft automatisch, welche Infrastruktur an der jeweiligen Adresse verfügbar ist. Liegt ein Glasfaseranschluss vor, erhält der Kunde den entsprechenden Tarif. Andernfalls greift weiterhin DSL. Congstar verzichtet dabei auf separate Bestellstrecken und hält den Vorgang vollständig digital.

Voraussetzung für die Glasfaser-Tarife ist ein bereits verlegter Anschluss bis in die Wohnung. Wer noch keinen solchen Anschluss besitzt, wird vorerst weiterhin über DSL versorgt. Das Glasfaser-Angebot soll im Laufe des Jahres aber wachsen.

Gleicher Preis, mehr Leistung

Die Glasfaser-Tarife kosten genauso viel wie die DSL-Varianten, bieten aber höhere Bandbreiten.

Bei DSL-Verfügbarkeit stehen zur Auswahl:

congstar Zuhause 100 (DSL) mit 100 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload für 35 Euro monatlich (bei Bestellung bis 31. März, danach 38 Euro)

congstar Zuhause 250 (DSL) mit 250 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload für 40 Euro monatlich (bei Bestellung bis 31. März, danach 45 Euro)

Bei Glasfaser-Verfügbarkeit gibt es mehr Leistung zum gleichen Preis:

congstar Zuhause 150 (Glasfaser) mit 150 Mbit/s Download und 75 Mbit/s Upload für 35 Euro monatlich (bei Bestellung bis 31. März, danach 38 Euro)

congstar Zuhause 300 (Glasfaser) mit 300 Mbit/s Download und 150 Mbit/s Upload für 40 Euro monatlich (bei Bestellung bis 31. März, danach 45 Euro)

Zwei neue Tarife für Vielsurfer

Für Nutzer mit hohem Bandbreitenbedarf gibt es zwei zusätzliche Glasfaser-Tarife. Beide kommen ohne Vertragslaufzeit und sind monatlich kündbar.

congstar Zuhause 600 (Glasfaser) mit 600 Mbit/s Download und 300 Mbit/s Upload für 55 Euro monatlich

congstar Zuhause 1000 (Glasfaser) mit 1.000 Mbit/s Download und 500 Mbit/s Upload für 65 Euro monatlich

Router von AVM

Als Hardware gibt es die FRITZ!Box 5530 vom langjährigen Partner AVM. Kunden können sie entweder für 5 Euro monatlich mieten oder einmalig für 139 Euro kaufen.