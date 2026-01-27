Congstar hat eine neue Aktion gestartet, die euch Startguthaben auf die Flex-Tarife von Congstar Zuhause bietet. Neben dem Startguthaben reduziert sich im Aktionszeitraum auch die Routermiete.
Neue Congstar Zuhause Aktion
Ab sofort und zeitlich befristet bis zum 01. Februar 2026 gibt es wieder das congstar Startguthaben auf die beiden Zuhause DSL-Tarife. Ihr erhaltet ein Startguthaben von 30 Euro auf den 100er Tarif und 35 Euro auf den 250er Tarif. Da auch der Bereitstellungspreis wegfällt, zahlt man z.B. beim congstar Zuhause 100 Flex Tarif im ersten Monat nur 5 Euro.
Die beiden congstar Zuhause Aktionstarife in der Übersicht
congstar Zuhause 100 Flex
- Bis zu 100 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload
- Internet für Zuhause, ohne Festnetz-Telefonie
- Ohne Vertragslaufzeit, jederzeit kündbar
- Bereitstellungspreis: 0 Euro
- Preis: 35 Euro pro Monat
- Startguthaben: 30 Euro
- Routermiete: 3 Euro statt 5 Euro pro Monat
congstar Zuhause 250 Flex
- Bis zu 250 Mbit/s Download und 40 Mbit/s Upload
- Internet für Zuhause, ohne Festnetz-Telefonie
- Ohne Vertragslaufzeit, jederzeit kündbar
- Bereitstellungspreis: 0 Euro
- Preis: 45 Euro pro Monat
- Startguthaben: 35 Euro
- Routermiete: 3 Euro statt 5 Euro pro Monat
0 Kommentare