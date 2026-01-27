Im Laufe der Nacht hat Apple die dritte Beta zu iOS 26.3 veröffentlicht. Mit dieser führt das Unternehmen aus Cupertino eine neue Privatsphäre-Funktion ein. Bevor am morgigen Mittwoch (28. Januar) der Globale Datenschutztag gefeiert wird, haben vorab schon einmal eingetragene Entwickler die Möglichkeit, die neue Funktion auszuprobieren. Mit der finalen Version dürften in den nächsten eins, zwei Wochen alle Nutzer folgen. Mit dem Update auf 26.3 habt ihr die Möglichkeit, den genauen Standort für Mobilfunknetze zu begrenzen.

iOS 26.3: Nutzer können „Genauen Standort für Mobilfunknetze begrenzen“

Mobilfunknetze können euren Standort anhand der Funkmasten ermitteln, mit denen sich euer Gerät verbindet. Mit der Einstellung „Genauen Standort begrenzen“ könnt ihr zukünftig einschränken, wie präzise Mobilfunknetze euren Standort bestimmen können. Das Ganze steht auf kompatiblen iPhone- und iPad-Modellen mit unterstützten Mobilfunkanbietern zur Verfügung.

Zu den unterstützen Geräten zahlen derzeit alle Geräte, die mit Apples eigenem C1- und C1X-Moden ausgestattet sind. Konkret sind zum aktuellen Zeitpunkt iPhone Air, iPhone 16e und iPad Pro (M5) Wi-Fi + Mobilfunk kompatibel. Bei uns in Deutschland unterstützt aktuell nur die Deutsche Telekom die neue Funktion.

Sobald die Einstellung aktiviert ist, werden bestimmte Informationen, die Mobilfunknetzen zur Verfügung stehen, eingeschränkt. Dadurch können sie eventuell nur einen weniger präzisen Standort bestimmen, z. B. die Nachbarschaft oder ein Stadtteil, in dem sich euer Gerät befindet, statt eines genaueren Standorts (wie etwa Straße und Hausnummer).

„Genauen Standort begrenzen“ ein- oder ausschalten

Öffnet „Einstellungen“, und tippt dann auf „Mobilfunk“. Tippt auf „Datenoptionen“. Scrollt nach unten zu „Genauen Standort begrenzen“. Aktiviert oder deaktiviert die Einstellung. Möglicherweise werdet ihr aufgefordert, euer Gerät neu zu starten.

Apple betont, dass die neue Option nicht die Präzision der Standortdaten beeinflusst, die bei einem Notruf mit Rettungsdiensten geteilt werden. Zudem wirkt sich die Option nur auf die Standortdaten aus, die Mobilfunknetzen zur Verfügung stehen. Die Option hat keinen Einfluss auf die Standortdaten, die ihr über Ortungsdienste mit Apps teilst. Für Apps hat ihr unter Einstellungen -> Datenschutz & Sicherheit -> Ortungsdienste die Option für einzelne Apps den Zugriff auf den Standort zu erlauben. Dort findet ihr ebenfalls die Option „Genauer Standort“.