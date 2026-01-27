N26 erweitert sein Angebot und bringt ein neues Konto für Minderjährige auf den Markt. Die speziell für Kinder und Jugendliche im Alter von sieben bis 17 Jahren entwickelte Debitkarte wird vollständig über die N26 App der Eltern gesteuert.

N26 für unter 18-Jährige

N26 hat bekannt gegeben, dass die Online-Bank ihr Familienangebot weiter ausbaut. N26 bietet eine neue Debitkarte speziell für Kinder im Alter von sieben bis 17 Jahren. Diese soll es ihnen ermöglicht, erste Erfahrungen mit finanzieller Unabhängigkeit zu sammeln und den Umgang mit Geld zu üben.

Gleichzeitig behalten die Eltern jederzeit die volle Kontrolle, da sich Ausgabelimits, Karteneinstellungen und alle Kontoaktivitäten bequem und übersichtlich über die N26 App steuern lassen.

N26 für unter 18-Jährige ist innerhalb des bestehenden N26 Eltern-Kontos als eigener Space mit IBAN konzipiert. Das Kind erhält eine auf seinen Namen ausgestellte Mastercard-Debitkarte, mit vollständiger elterlicher Aufsicht und Kontrolle in Echtzeit. Dies beinhaltet:

Einfaches Aufladen und Ausgabelimits festlegen : Eltern können mühelos Guthaben aufladen und der Karte ihres Kindes individuell anpassbare Ausgabelimits hinzufügen, direkt in der N26 App.

: Eltern können mühelos Guthaben aufladen und der Karte ihres Kindes individuell anpassbare Ausgabelimits hinzufügen, direkt in der N26 App. Benachrichtigungen in Echtzeit : Optionale Echtzeit-Benachrichtigungen halten Eltern stets informiert.

: Optionale Echtzeit-Benachrichtigungen halten Eltern stets informiert. Kontrolle über die Karte : Die Karte kann jederzeit in der App ge- und entsperrt werden.

: Die Karte kann jederzeit in der App ge- und entsperrt werden. Komplette finanzielle Sicherheit : Das Konto kann nicht überzogen werden, sodass Ausgaben strikt auf das von den Eltern bereitgestellte Guthaben begrenzt sind.

: Das Konto kann nicht überzogen werden, sodass Ausgaben strikt auf das von den Eltern bereitgestellte Guthaben begrenzt sind. Vollständige Familienansicht: Eltern können ihre persönlichen Finanzen, den Space ihres Kindes und sogar ein Gemeinschaftskonto mit ihrem Partner direkt in der N26 App verwalten.

Die Einrichtung eines „N26 für unter 18-Jährige“-Spaces ist schnell und unkompliziert erledigt. Voraussetzung sind lediglich ein aktives N26 Elternkonto sowie eine gültige Geburtsurkunde zur Verifizierung. Für eine persönliche Note können Kinder und Jugendliche zudem aus sieben exklusiven Kartendesigns wählen.