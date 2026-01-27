Sonos hat soeben mit Amp Multi einen neuen Mehrkanal-Streaming-Verstärker angekündigt, der komplexe Audioinstallationen in Wohnräumen einfacher, flexibler und skalierbarer macht.

Sonos kündigt Amp Multi an

Sonos hat am heutige Tag seine erste Hardware-Neuheit des Jahres 2026 angekündigt. Laut Hersteller wurde Amp Multi entwickelt, um an sich ständig verändernde Anforderungen von Hauseigentümern anzupassen, ohne die Installation komplizierter zu machen.

Mit acht leistungsstarken Ausgängen à 125 Watt und der Unterstützung von bis zu vier frei konfigurierbaren Zonen eröffnet Amp Multi Fachinstallateuren maximale Flexibilität bei der Planung. So lassen sich individuelle Audiosysteme realisieren, die sich passgenau an Wohnräume und den Lebensstil der Kunden anpassen.

Amp Multi vereint die bekannte Sonos Streaming-Plattform und die intuitive Bedienung mit einer speziell für professionelle Installationen konzipierten Architektur. Jeder einzelne Ausgang lässt sich flexibel einer Zone zuordnen, während sich das System durch zusätzliche Geräte jederzeit bedarfsgerecht erweitern lässt. Selbst der Betrieb einer großen Anzahl an Lautsprechern erfolgt ohne Abstriche bei Stabilität oder Klangqualität. Pro Ausgang werden dabei bis zu drei Sonos Einbaulautsprecher unterstützt, was eine besonders effiziente und flächendeckende Installation über mehrere Räume oder Bereiche hinweg ermöglicht.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick

Amp Multi wurde entwickelt, um Fachinstallateuren Flexibilität, Kontrolle und Planbarkeit über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg zu bieten und somit eine skalierbare Lösung zu schaffen. Hierdurch lässt sich diese nahtlos in Steuerungssysteme von Drittanbietern integrieren und ist auf die sich ständig weiterentwickelnden Anforderungen im Bereich der kundenspezifischen Integration zugeschnitten.

Flexible Multi-Zone Möglichkeit: Der Amp Multi verfügt über acht verstärkte Ausgänge mit jeweils 125 W bei 8 Ohm und kann somit bis zu 24 Sonos Einbaulautsprecher (drei pro Kanal) ansteuern. Installateure können die Ausgänge in beliebiger Kombination über bis zu vier unabhängige Zonen konfigurieren und für größere Installationen mehrere Amp Multi-Einheiten installieren.

Premium Performance: Eine innovative Kombination aus hocheffizienter GaN-Leistungsarchitektur und Class-D-Nachfilter-Rückkopplung (PFFB) sorgt für zusätzliche Genauigkeit, dynamische Steuerung und Wärmeeffizienz in allen Bereichen. Dadurch erhalten Kunden ein wunderschön klares Soundsystem, das leise arbeitet, ohne Lüfter auskommt und auch bei längerem Gebrauch zuverlässig bleibt.

Schnelle, zuverlässige Einrichtung: Jedes Gerät sendet einen eindeutigen Signalton aus, der über die Sonos App ausgelöst wird. Dadurch entfällt die manuelle Eingabe einer PIN und es wird weniger Zeit für die Identifizierung der Hardware benötigt. Mit der Sonos App können Installateure Zonen, Quellen und Ausgänge effizienter verwalten, während Hausbesitzer ein reibungsloses Erlebnis genießen.

Erweitertes Tuning und DSP-Tools: Amp Multi führt außerdem ProTune ein, ein neues manuelles Tool zur Klangoptimierung. Damit können Installateure jeden Output detailliert steuern, darunter einen parametrischen 10-Band-EQ, Gain, Breitensteuerung und Delay-Offset. Mit diesen Tools lässt sich der Klang auch bei schwierigen Lautsprecherplatzierungen und Raumgeometrien präzise abstimmen, während „Optimize Sonos Speakers“ detaillierte DSP-Profile für Sonos Einbaulautsprecher bereitstellt.

Rack-fähiges Design: Das für moderne Racks entwickelte 1,5U-Gehäuse sorgt in Kombination mit der separat erhältlichen speziellen 2U-Rackhalterung für einen integrierten Belüftungsraum oberhalb und unterhalb jeder Einheit. Durch diese Anordnung sind keine zusätzlichen Lüftungsblenden erforderlich, was für ein ordentliches Kabelmanagement sorgt.

Effiziente Installation: Dank des flachen Designs und der vertieften Anschlüsse von Amp Multi kann das Gerät aufrecht stehen, während die Rackhalterung eingeschoben wird. Für die gesamte Installation sind nur acht Schrauben erforderlich, sodass Projekte schnell und zuverlässig durchgeführt werden können.

Amp Multi wird in den kommenden Monaten weltweit über Sonos Installationspartner erhältlich sein.