Samsung entwickelt mit dem Wide Fold ein faltbares Smartphone, das anscheinend auf Apples kommendes iPhone Fold zugeschnitten ist. Der koreanische Hersteller plant laut ETNews eine Produktion von rund einer Million Einheiten und fährt damit die größte Erstauflage eines Sondermodells seit drei Jahren hoch.

Ähnliche Displaygröße ist kein Zufall

Die technischen Daten lesen sich wie eine gezielte Antwort auf Apple. Im aufgeklappten Zustand soll das Gerät ein 7,6 Zoll großes faltbares OLED-Display mit einem Seitenverhältnis von 4:3 bieten. Das Außendisplay misst 5,4 Zoll.

Apple arbeitet Berichten zufolge an einem Foldable mit nahezu identischen Spezifikationen. The Information berichtete zuletzt von einem 7,7 Zoll großen Innendisplay im iPad-Stil und einem 5,3 Zoll messenden Außenbildschirm. Analyst Ming-Chi Kuo erwartet, dass Apple bis zum Jahresende zwischen acht und zehn Millionen Einheiten verkaufen könnte, sofern das Gerät tatsächlich 2026 erscheint.

Samsung will Apple nicht das Feld überlassen

Im Bereich der faltbaren Smartphones dominiert Samsung seit Jahren den Markt. Diese Position beabsichtigt der Konzern offensichtlich nicht kampflos aufzugeben. Dass das Wide Fold die gleichen Proportionen wie Apples erwartetes Foldable aufweist, dürfte kaum Zufall sein.

ETNews zufolge soll das Wide Fold gemeinsam mit dem Galaxy Z Fold 8 und Flip 8 auf Samsungs Unpacked-Event im Juli vorgestellt werden. Apple dürfte sein erstes faltbares iPhone dann im September zusammen mit dem iPhone 18 Pro enthüllen. Im vergangenen Jahr lieferte Samsung mehr als sechs Millionen faltbare Geräte aus. Mit dem Wide Fold im Portfolio dürfte diese Zahl weiter steigen.