Äußerlich sieht der neue AirTag 2 seinem Vorgänger zum Verwechseln ähnlich. Die einzigen sichtbaren Unterschiede beschränken sich auf die Rückseite, wo Apple nun in Großbuchstaben die IP67-Zertifizierung sowie die Unterstützung für NFC und Find My (dt. Wo ist?) auflistet. Wer jedoch unter die Haube schaut, entdeckt eine ganze Reihe interessanter Neuerungen.

Im Inneren steckt mehr als erwartet

Joseph Taylor hat Apples neuen Tracker in einem Teardown-Video zerlegt und dabei einige Veränderungen dokumentiert. Die Hauptplatine fällt sichtbar dünner aus als beim Vorgänger. Auch die Batteriekontakte sitzen in einem anderen Winkel. Zudem deuten neue Testpunkte auf der Platine auf optimierte Fertigungs- und Diagnoseprozesse hin. Im Batteriefach finden sich außerdem neue Markierungen, darunter eine QR-Code-ähnliche Grafik. Die bewährte CR2032-Knopfzelle bleibt als Stromquelle erhalten.

Apple AirTag (2. Generation) 4er Pack: Tracker für Schlüsselbund, Portemonnaie und mehr:... FINDE DEINE SACHEN MIT „WO IST?“ – Mit dem AirTag (2. Generation) behältst du alles im Blick,...

ERWEITERTE GENAUE SUCHE AUF DEM IPHONE UND DER APPLE WATCH – Erhalte eine...

Der Lautsprecher wurde überarbeitet

Auch beim Lautsprecher hat Apple nachgebessert. Der Magnet, der zusammen mit einer Schwingspule den Ton erzeugt, ist nun fest im Gehäuse verklebt. Beim ersten AirTag ließ er sich mit wenigen Handgriffen entfernen. Damit konnte der Signalton deaktiviert werden, den ein AirTag nach drei Tagen Trennung vom Besitzer automatisch abspielt. Diese Funktion soll eigentlich verhindern, dass Personen unbemerkt verfolgt werden. Ohne funktionierenden Lautsprecher fiel dieser Schutz weg. Beim neuen Modell ist diese Manipulation somit nicht mehr so einfach möglich.

Neue Verpackung

Selbst bei der Verpackung hat Apple nachgebessert. Die Box kommt in einer schmaleren Form mit neuem Artwork auf der Vorderseite. Der aufgedruckte Text wirkt durch UV-Druck leicht erhaben. Zudem ersetzen jetzt Papier-Klebelaschen die bisherigen Verschlüsse. Im Inneren liegt eine vereinfachte Kartoneinlage, in der im Multi-Pack die vier AirTags nun in einer Reihe nebeneinander liegen. Beim Original waren sie noch in einem gefalteten Einleger paarweise angeordnet.

Hier seht ihr das Teardown-Video: