Vor rund zwei Wochen hatte Apple das neue Apple Creator Studio mit einer Verfügbarkeit zum heutigen 28. Januar 2026 angekündigt. Ab sofort steht die Sammlung leistungsstarker Kreativapps zum Abo-Bundle-Preis zur Verfügung.

Apple Creator Studio steht bereit

Apple hatte kürzlich Apple Creator Studio vorgestellt. Dabei handelt es sich um eine Sammlung von Kreativapps. Mit Apple Creator Studio erhalten Kreative ein umfassendes App-Paket für Videobearbeitung, Musikproduktion, Bildgestaltung und visuelle Produktivität, das gezielt auf die Anforderungen moderner Creator:innen zugeschnitten ist. Die enthaltenen Tools liefern leistungsstarke Funktionen, mit denen sich Inhalte flexibel bearbeiten, verfeinern und anpassen lassen – ohne Kompromisse bei der eigenen kreativen Handschrift.

Neue intelligente Features und exklusive Premiuminhalte erweitern die bewährten Werkzeuge aus Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Keynote, Pages, Numbers und künftig auch Freeform. So entsteht ein Abo-Angebot, das Kreative aus unterschiedlichsten Disziplinen unterstützt und dabei konsequent den Schutz der Privatsphäre in den Mittelpunkt stellt.

Apple Creator Studio ist sofort im App Store für 12,99 Euro pro Monat oder 129 Euro pro Jahr mit einem einmonatigen kostenlosen Probeabo erhältlich. Studierende einer Hochschule und Lehrkräfte können ein Abonnement für 2,99 Euro pro Monat oder 29 Euro pro Jahr abschließen.

Alternativ ihr die Möglichkeit, die Mac-Versionen von Final Cut Pro, Pixelmator Pro, Logic Pro, Motion, Compressor und MainStage auch separat zu erwerben. Die Programme sind jeweils als Einmalkauf direkt im Mac App Store erhältlich.

Um etwas detaillierter aufzuzeigen, welche Möglichkeiten Final Cut Pro hat Apple begleitend zum Start von Apple Creator Studio einen Artikel mit dem Namen „So entstehen die viralen Tanzkreatiionen von Kyle Hanagami – bearbeit mit Final Cut Pro“ im Apple Newsroom veröffentlich.

Im Vorfeld des heutigen Starts von Apple Creator Studio hat Apple verschiedenen Kreativen die neue Software-Sammlung zu Testzwecken zur Verfügung gestellt. Unter anderem haben sich MusicRadar, SixColor, TechRadar und Bloomberg das neue Bundle angeguckt. Zudem wurden ein paar Video-Reviews auf YouTube veröffentlicht.

