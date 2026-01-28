Der Start von Apple Creator Pro am heutigen Tag bringt Neuveröffentlichungen und Updates mit sich. Nachdem wir euch bereits auf Aktualisierungen zu Pages, Numbers und Keynote aufmerksam gemacht haben, geht es nun mit Pixelmator Pro für iPad sowie Updates für Final Cut Pro und Logic Pro weiter.

Apple veröffentlicht Pixelmator Pro für iPad

Kurz und schmerzlos möchten wir euch auf das neue Pixelmator Pro für iPad aufmerksam machen. In den Release-Notes heißt es

Pixelmator Pro ist jetzt Teil von Apple Creator Studio, einer Sammlung der leistungsfähigsten Apps von Apple für Content-Ersteller. Erwecke mithilfe dieser Sammlung deine Ideen zum Leben. Die Suite enthält Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor und MainStage — dazu Premiuminhalte und intelligente Funktionen in Keynote, Pages, Numbers und Freeform (Premium-Inhalte zu Freeform folgen).

Neue Funktionen

Pixelmator Pro für das iPad

Die Werkzeuge für Design, Fotografie, Malen und Illustration von Pixelmator Pro bieten ein ganz neues Bearbeitungserlebnis, optimiert für Touch-Funktionen.

Gestalte und male mithilfe des Apple Pencil mit pixelgenauer Präzision. Nutze Unterstützung von Funktionen für Schweben, Drücken, Doppeltippen sowie das Ignorieren von Handflächenberührungen.

Füge Kompositionen Fotos direkt aus der Kamera des iPad als neue Ebenen hinzu.

Wechsle zwischen Pixelmator Pro für das iPad und den Mac. Bearbeitungsschritte werden über iCloud synchronisiert und du fährst an der Stelle mit Projekten fort, wo du aufgehört hast.

Verkrümmungswerkzeug und Mockups

Wölbe mit dem überarbeiteten Verkrümmungswerkzeug Bilder, Formen, Text oder sogar Videoebenen, indem du Punkte in einem Raster verschiebst.

Verforme Ebenen mit 12 intelligenten Verkrümmungs-Voreinstellungen automatisch zu Formen wie Zylinder, Bögen, Flaggen und mehr. Unterteile Ebenen einfach in 3×3-, 4×4- oder 5×5-Verkrümmungsraster.

Erkunde 2 neue Sammlungen mit Premiumprodukten und Bekleidungs-Mockups. Nutze die Verkrümmung, um deine Designs z. B. auf T-Shirts oder Tassen zu präsentieren.

Darüberhinaus bietet Pixelmator Pro für iPad zahlreiche weitere Funktionen.

Updates für Final Cut Pro und Logic Pro

Apple hat heute ebenfalls seine Apps Final Cut Pro und Logic Pro aktualisiert. Sowohl die Version zum einmaligen Kauf als auch die Apple Creator Studio-Version enthalten viele neue Funktionen. Exemplarisch blicken wir auf die Release-Notes zu Final Cut Pro für Mac. Dort heißt es

Leistungsstarke Intelligenz

Verwende die Transkriptsuche, um gesprochene Wörter oder Phrasen in deinem Filmmaterial schnell zu finden, indem du nach genauen Übereinstimmungen suchst oder Beschreibungen in natürlicher Sprache verwendest (Erfordert einen Mac mit Apple Chip).

Entdecke die visuelle Suche, eine schnelle und einfache Möglichkeit, Momente in deinem Filmmaterial, einschließlich Objekte und Aktionen, mithilfe der natürlichen Sprache zu finden (Erfordert einen Mac mit Apple Chip).

Lass die Beat-Erkennung jeden Titel analysieren, um die Takte und Beats anzuzeigen. So kannst du deine Videobearbeitungen einfach am Rhythmus der Musik ausrichten.

Noch schneller loslegen