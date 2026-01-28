Ihr erinnert euch? Apple hatte Anfang dieser Woche verschiedene Softwareupdates für aktuelle und ältere Geräte veröffentlicht. Nun wurde die Signierung für die kürzlich veröffentlichten iOS-Updates für ältere Geräte gestoppt. Das bedeutet, dass sich diese Updates Versionen – obwohl sie noch im Bereich Softwareupdate angezeigt werden – nicht mehr installieren lassen.

Apple stoppt Signierung für kürzlich veröffentlichte iOS-Updates für ältere Geräte

Betroffen sind unter anderem Updates wie iOS 12.5.8, iOS 15.8.6, iOS 16.7.13 und iOS 18.7.4 sowie entsprechende Versionen von iPadOS für ältere Geräte. Diese Updates waren ursprünglich dafür gedacht, Systeme wie iMessage, FaceTime und Notruffunktionen auf älteren iPhones und iPads funktionsfähig zu halten, indem ein ablaufendes Sicherheitszertifikat ersetzt wird.

Apple hat sich bislang nicht offiziell dazu geäußert, warum die Signierung vorzeitig beendet wurde. Erfahrungsgemäß greift das Unternehmen zu diesem Schritt nur dann, wenn in neu veröffentlichten Updates Fehler oder Probleme auftreten und die Verteilung vorübergehend gestoppt wird, bis überarbeitete Versionen zur Verfügung stehen.

In einem Support-Dokument, das 9to5Mac entdeckt hat, erklärt das australische Telekommunikationsunternehmen Telstra: „Wir untersuchen derzeit ein Problem, das die Verbindung einiger älterer Apple-Geräte mit unserem Netzwerk, einschließlich Notrufen, verhindert. Wir arbeiten mit Apple mit höchster Priorität an der Behebung des Problems und werden Sie informieren, sobald es Neuigkeiten gibt. Wir empfehlen Kunden, die diese Geräte nutzen, mit Software-Updates zu warten, bis wir die Behebung des Problems bestätigen können.“

Zu Erklärung: „Signieren“ bedeutet, dass Apple eine Softwareversion auf seinen Servern verifiziert. Nur signierte Versionen können installiert werden – ein Mechanismus, der verhindert, dass veraltete oder fehlerhafte iOS-Versionen weiterhin genutzt werden.