Zufall ist es sicherlich nicht, dass Apple heute die vierte Staffel von Shrinking ankündigt. Im Laufe des heutigen Tages ist die dritte Staffel der erfolgreichen ComedySerie mit Jason Segel und Harrison Ford auf dem Video-Streaming-Dienst angelaufen und Apple nimmt den Schwung mit, bereits die Fortsetzung in Aussicht zu stellen.

Apple TV arbeitet an „Shrinking – Staffel 4“

Apple TV hat heute die vorzeitige Verlängerung der beliebten Erfolgsserie „Shrinking“ um eine vierte Staffel bekannt gegeben. In den Hauptrollen sind der Emmy-nominierte Jason Segel und der mehrfach ausgezeichnete Harrison Ford zu sehen. Die Serie verspricht noch mehr Herz und Humor und begrüßt außerdem die Rückkehr der Darsteller Christa Miller, Jessica Williams (beide Emmy-nominiert), Luke Tennie, Michael Urie (beide Emmy-nominiert), Lukita Maxwell und Ted McGinley.

Shrinking handelt von einem Therapeuten (Segel), der nach einem schweren Verlust beginnt, bewusst mit den Regeln seines Berufs zu brechen. Statt professioneller Distanz sagt er seinen Patienten schonungslos, was er denkt. Indem er Ausbildung und ethische Leitlinien über Bord wirft, greift er tief in das Leben seiner Klienten ein – und löst dabei auch in seinem eigenen Leben weitreichende, einschneidende Veränderungen aus.

Welche konkreten Geschichten die vierte Staffel erzählt, hat der Video-Streaming-Dienst noch nicht verraten.