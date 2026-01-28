Die letzten Wochen waren für Apple TV schon ziemlich ereignisreich. Der Video-Streaming-Dienst hat nicht nur neue Serien gestartet, sondern wurden auch für zahlreiche Awards nominiert. Dabei stechen sicherlich die Nominierungen für die Oscars 2026 parallel zu den drei Awards für die Golden Globe Awards heraus. Nun kann sich Apple TV abermals der Awards-Nominierungen freuen. So wurde Apples Video-Streaming-Dienst neun Mal für die Writers Guild Awards 2026 nominiert. Dies sind allerdings nicht die einzigen neuen Nominierungen, die kürzlich bekannt wurden.

Apple TV erhält neun Nominierungen für die Writers Guild Awards 2026

Die Streamingplattform Apple TV konnte bei den Writers Guild Awards 2026 gleich neun Nominierungen für ihre Originalproduktionen einheimsen. Angeführt wird die Nominierungsliste von der Serie Pluribus, die gleich vier Nominierungen erhielt. Die von Vince Gilligan geschaffene Sci-Fi-Serie wurde in den Kategorien Drama Series, New Series sowie zweimal im Episodic Drama-Segment nominiert.

Übersicht

Pluribus

Drama Series

New Series

Episodic Drama: „Charm Offensive“

Episodic Drama: „Got Milk“

The Studio

Comedy Series

New Series

Episodic Comedy: „Prelude“

Severance

Drama Series

The First Snow of Fraggle Rock

Children’s Episodic, Long Form, and Specials

Die Verleihung der Writers Guild Awards 2026 findet am 08. März 2026 statt.

Weitere Nominierungen

Darüberhinaus wurde Apple TV für weitere Awards Nominiert. So erhielt der Video-Streaming-Dienst vier Nominierungen bei den British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) für „F1 – Der Film“ ( Best Editing, Best Special Visual Effects und Best Sound) sowie für „The Lost Bus“ (Best Special Visual Effects). Zudem kann sich Apple TV Hoffnungen auf einen American Cinema Editors awards machen. Hier erhielt der Video-Streaming-Dienst sechs Nominierungen. Konkret wurden „F1 – Der Film“, „Severance“, „Pluribus“ und „Mr. Scorsese“ in verschiedenen Kategorien nominiert.

Die Bafta Film Awards werden am 22. Februar in der Royal Festival Hall in London verliehen. Die Gewinner der 76. American Cinema Editors Awards werden am 27. Februar bekanntgegeben.