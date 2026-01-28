Mittwochs und Freitags starten für gewöhnliche neue Original-Serien und -Filme auf Apple TV. Dies trifft auch auf den heutigen 28. Januar 2026 zu. Neben neuen Episoden für bestehenden Serien startet am heutigen Mittwoch die dritte Staffel der beliebten Serie „Shrinking“.

„Shrinking – Staffel 3“ startet auf Apple TV

Im Oktober letzten Jahrs kündigte Apple die dritte Staffel zu „Shrinking“ an, Ende Dezember bekamen wir den offiziellen Trailer zu Gesicht. Am heutigen Tag startet die Comedy-Serie in ihre Fortsetzung. Konkret steht ab sofort eine einstündigen Doppelfolge bereit, anschließend erscheint jeden Mittwoch eine neue Episode bis zum 8. April.

Mit der dritten Staffel der Comedy-Serie möchte Apple an den Erfolg der ersten beiden Staffeln anknüpfen. Jason Segel schlüpft erneut in die Rolle des trauernden Therapeuten Jimmy, der seine professionelle Distanz über Bord wirft und seinen Klienten unverblümt sagt, was er wirklich denkt. Dieses Konzept klingt nach einer Katastrophe auf zwei Beinen, entpuppt sich aber als charmanter Ausgangspunkt für eine Geschichte über Veränderung, Heilung und die Frage, ob radikale Ehrlichkeit manchmal der bessere Weg sein könnte. An Segels Seite glänzt wieder Harrison Ford in einer seiner seltenen Serienrollen.

Neben Segal und Ford wartet die dritte Staffel mit einigen bekannten Gesichtern auf. Neben den wiederkehrenden Gaststars Brett Goldstein, Damon Wayans Jr., Wendie Malick und Cobie Smulders stoßen Jeff Daniels und Michael J. Fox neu zum Cast hinzu. Besonders die Verpflichtung von Fox dürfte bei vielen Zuschauern für Begeisterung sorgen.

Wer die ersten beiden Staffeln noch nicht gesehen hat, kann diese jetzt auf Apple TV nachholen. Die perfekte Gelegenheit, sich vor dem Start der dritten Staffel auf den neuesten Stand zu bringen. Zur Einstimmung haben wir euch den offiziellen Trailer der dritten Staffel eingebunden.