Wie angekündigt, fiel heute der Startschuss des neuen Apple Creator Studios. Dieses beinhaltet Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor und MainStage — sowie neue KI-Features und Premiuminhalte in Keynote, Pages und Numbers. Begleitend hat Apple Updates für Pages, Numbers und Keynote veröffentlicht.
Updates sind da: Pages, Numbers und Keynote
Pages, Keynote und Numbers wurden heute für iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe aktualisiert. Die Updates präsentieren sich im Liquid-Glass-Design und bieten neue Funktionen, darunter viele, die exklusiv für Abonnenten des Apple Creator Studios verfügbar sind.
Wir blicken exemplarisch auf die Release-Notes von Pages. Die Neuerungen zu Numbers und Keynote lesen sich ähnlich.
Mit bestehendem Abonnement von Apple Creator Studio:
- Präsentiere herausragende Arbeiten mithilfe einer exklusiven neuen Sammlung professionell gestalteter Vorlagen.
- Wähle in der brandneuen Inhaltezentrale hochwertige Fotos, Grafiken und Illustrationen für dein Dokument aus.
- Lasse dich mithilfe neuer von Apple kuratierter Sammlungen aus der Inhaltezentrale schneller inspirieren.
- Erstelle direkt in deinem Dokument beeindruckende Bilder und Grafiken, bearbeite Objekte im Handumdrehen oder nutze KI, um den Stil anzupassen.
- Erhöhe mithilfe der Superauflösung Klarheit und Detailstufe bestehender Bilder und Grafiken.
- Verwende automatischen Zuschnitt, um Vorschläge für Bildumrahmungen zu erhalten.
- Arbeite jetzt mithilfe von iCloud gemeinsam an großen geteilten Dateien bis zu 4 GB.
Weitere neue Funktionen:
- Erlebe mit Liquid Glass eine neue intuitivere Art, deine Dokumente zu bearbeiten.
- Greife direkt auf alle fortgeschrittenen Funktionen und Steuerelemente in der neuen Menüleiste von iPadOS 26 zu.
- Verleihe deinen Arbeiten mit neuen bearbeitbaren Formen Charakter.
