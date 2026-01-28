Pages, Numbers und Keynote erhalten iOS 26- und „Apple Creator Studio“-Updates

Wie angekündigt, fiel heute der Startschuss des neuen Apple Creator Studios. Dieses beinhaltet Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor und MainStage — sowie neue KI-Features und Premiuminhalte in Keynote, Pages und Numbers. Begleitend hat Apple Updates für Pages, Numbers und Keynote veröffentlicht.

Updates sind da: Pages, Numbers und Keynote

Pages, Keynote und Numbers wurden heute für iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe aktualisiert. Die Updates präsentieren sich im Liquid-Glass-Design und bieten neue Funktionen, darunter viele, die exklusiv für Abonnenten des Apple Creator Studios verfügbar sind.

Wir blicken exemplarisch auf die Release-Notes von Pages. Die Neuerungen zu Numbers und Keynote lesen sich ähnlich.

Mit bestehendem Abonnement von Apple Creator Studio:

  • Präsentiere herausragende Arbeiten mithilfe einer exklusiven neuen Sammlung professionell gestalteter Vorlagen.
  • Wähle in der brandneuen Inhaltezentrale hochwertige Fotos, Grafiken und Illustrationen für dein Dokument aus.
  • Lasse dich mithilfe neuer von Apple kuratierter Sammlungen aus der Inhaltezentrale schneller inspirieren.
  • Erstelle direkt in deinem Dokument beeindruckende Bilder und Grafiken, bearbeite Objekte im Handumdrehen oder nutze KI, um den Stil anzupassen.
  • Erhöhe mithilfe der Superauflösung Klarheit und Detailstufe bestehender Bilder und Grafiken.
  • Verwende automatischen Zuschnitt, um Vorschläge für Bildumrahmungen zu erhalten.
  • Arbeite jetzt mithilfe von iCloud gemeinsam an großen geteilten Dateien bis zu 4 GB.

Weitere neue Funktionen:

  • Erlebe mit Liquid Glass eine neue intuitivere Art, deine Dokumente zu bearbeiten.
  • Greife direkt auf alle fortgeschrittenen Funktionen und Steuerelemente in der neuen Menüleiste von iPadOS 26 zu.
  • Verleihe deinen Arbeiten mit neuen bearbeitbaren Formen Charakter.

