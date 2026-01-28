Wie angekündigt, fiel heute der Startschuss des neuen Apple Creator Studios. Dieses beinhaltet Final Cut Pro, Logic Pro, Pixelmator Pro, Motion, Compressor und MainStage — sowie neue KI-Features und Premiuminhalte in Keynote, Pages und Numbers. Begleitend hat Apple Updates für Pages, Numbers und Keynote veröffentlicht.

Updates sind da: Pages, Numbers und Keynote

Pages, Keynote und Numbers wurden heute für iOS 26, iPadOS 26 und macOS Tahoe aktualisiert. Die Updates präsentieren sich im Liquid-Glass-Design und bieten neue Funktionen, darunter viele, die exklusiv für Abonnenten des Apple Creator Studios verfügbar sind.

Wir blicken exemplarisch auf die Release-Notes von Pages. Die Neuerungen zu Numbers und Keynote lesen sich ähnlich.

Mit bestehendem Abonnement von Apple Creator Studio:

Präsentiere herausragende Arbeiten mithilfe einer exklusiven neuen Sammlung professionell gestalteter Vorlagen.

Wähle in der brandneuen Inhaltezentrale hochwertige Fotos, Grafiken und Illustrationen für dein Dokument aus.

Lasse dich mithilfe neuer von Apple kuratierter Sammlungen aus der Inhaltezentrale schneller inspirieren.

Erstelle direkt in deinem Dokument beeindruckende Bilder und Grafiken, bearbeite Objekte im Handumdrehen oder nutze KI, um den Stil anzupassen.

Erhöhe mithilfe der Superauflösung Klarheit und Detailstufe bestehender Bilder und Grafiken.

Verwende automatischen Zuschnitt, um Vorschläge für Bildumrahmungen zu erhalten.

Arbeite jetzt mithilfe von iCloud gemeinsam an großen geteilten Dateien bis zu 4 GB.

Weitere neue Funktionen: