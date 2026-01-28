Apple TV hat einen ersten offiziellen Vorgeschmack auf die Fortsetzung der beliebten Comedy-Serie „Ted Lasso“ veröffentlicht. Die vierte Staffel soll im Sommer 2026 auf dem Apple Video-Streaming-Dienst starten. Dann wird Jason Sudeikis erneut in der Rolle als Coach Ted Lasso zu sehen sein.

Apple TV teasert „Ted Lasso – Staffel 4“ an

In Staffel 4 setzt die Geschichte an, nachdem Ted Lasso seine Rolle bei der Männermannschaft des AFC Richmond beendet hat. Dieses Mal hat Ted Lasso allerdings eine neue Herausforderung und übernimmt das Traineramt des Frauen-Teams in der zweiten Liga. Viel mehr Details sind noch nicht bekannt.

Neben Sudeikis werden auch Hannah Waddingham als Rebecca, Brendan Hunt als Coach Beard, Brett Goldstein als Roy Kent und weitere bekannte Gesichter zurückkehren. Neu an Bord ist die Schauspielerin Tanya Reynolds als Co-Trainerin von Ted Lasso.

Die neue Staffel befindet sich derzeit in Produktion, doch Apple TV hat bereits bestätigt, dass die Premiere im Sommer 2026 erfolgen wird – vermutlich gegen Juli oder August, ähnlich wie bei früheren Staffeln. Damit kehrt eine der erfolgreichsten Comedy-Serien des Streamingdienstes für eine weitere Staffel zurück.