Am heutigen Mittwoch (28. Januar) wird der Globale Datenschutztag begangen. Dies ist ein perfekter Moment, einen Blick auf euer iPhone, iPad und den Mac zu werfen, um sicherzustellen, dass ihr die von Apple angebotenen Datenschutz-Funktionen optimal ausnutzt.

Tipps und Tricks zum Globalen Datenschutztag

Apple hat in den letzten Jahren mehrfach betont, dass das Unternehmen die Privatsphäre als grund­legendes Menschen­recht ansieht. Aus diesem Grund entwickle Apple Produkte und Services so, dass eure Daten geschützt sind.

Wir haben euch 10 Tipps zum Globalen Datenschutztag zusammengetragen, die euch dabei helfen, jederzeit die Kontrolle über eure Daten zu behalten – egal ob beim Surfen im Web, beim Laden von Apps oder bei der Nutzung der neusten Apple Intelligence Funktionen.

Privates Surfen in Safari

Mit „Privates Surfen“ schützt Safari eure Privatsphäre noch besser: Websites werden nicht im Verlauf gespeichert, Suchanfragen nicht gemerkt und Tabs nicht mit anderen Geräten geteilt. Zusätzlich blockiert Safari bekannte Tracker, und private Fenster werden automatisch gesperrt, wenn sie nicht genutzt werden.

Intelligentes Verhindern von Tracking

Safari verhindert standardmäßig, dass Tracker euch über verschiedene Websites hinweg verfolgen. Dank on-device Intelligenz wird Cross-Site-Tracking blockiert und eure IP-Adresse vor Trackern verborgen – ganz ohne zusätzliche Einstellungen.

Apps sperren oder ausblenden

Ihr könnt Apps auf dem iPhone sperren oder ausblenden, wenn ihr euer Gerät weitergebt. Gesperrte Apps lassen sich nur mit Face ID, Touch ID oder Code öffnen. Ausgeblendete Apps werden in einem geschützten Ordner in der App-Mediathek abgelegt.

E-Mail-Adresse verbergen

Mit „E-Mail-Adresse verbergen“ (Teil von iCloud+) könnt ihr einmalige, zufällige E-Mail-Adressen nutzen – etwa beim Anmelden in Apps, für Newsletter oder Einkäufe mit Apple Pay. Eure persönliche E-Mail-Adresse bleibt privat.

Private Cloud Compute

Für Apple-Intelligence-Features, die Cloud-Rechenleistung benötigen, nutzt Apple Private Cloud Compute. Dabei werden Daten niemals gespeichert oder für Apple zugänglich gemacht und ausschließlich zur Ausführung eurer Anfrage verwendet – mit überprüfbarem Datenschutz.

App-Datenschutzinformationen im App Store

Im App Store zeigt Apple für jede App eine Datenschutzübersicht, die transparent macht, welche Daten erfasst werden und ob sie zur Nachverfolgung genutzt werden. Einfach auf der App-Seite nach unten zum Bereich „App-Datenschutz“ scrollen.

Passwörter-App

Die Passwörter-App bündelt Passwörter, Passkeys, WLAN-Zugänge und Bestätigungscodes an einem Ort. Sie warnt vor schwachen oder kompromittierten Passwörtern und unterstützt sicheres Anmelden über den iCloud-Schlüsselbund auf allen Geräten.

Ungefährer Standort

Ihr könt Apps erlauben, nur euren ungefähren Standort zu sehen – ideal für Wetter-Apps oder lokale Empfehlungen, ohne euren exakten Aufenthaltsort preiszugeben.

Hinweise zur Hintergrund-Standortnutzung

Wenn eine App Deinen Standort im Hintergrund nutzt, erinnert euch euer iPhone regelmäßig daran und zeigt euch auf einer Karte, wo der Standort verwendet wurde. So könnt ihr Berechtigungen jederzeit anpassen.

Aufnahme-Indikatoren

Ein oranger Punkt zeigt euch an, wenn das Mikrofon aktiv ist, ein grüner Punkt, wenn Kamera oder Kamera und Mikrofon genutzt werden. So wisst ihr jederzeit, welche Apps auf diese Funktionen zugreifen.