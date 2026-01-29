Apple hat Anfang der Woche die zweite Generation seines AirTags angekündigt. Der AirTag 2 ist ab sofort nicht nur bei Apple selbst, sondern auch bei Amazon erhältlich. Neben den verbesserten Funktionen ist der AirTag 2 im Vergleich zum Vorgängermodell im Preis gefallen. Sowohl das 1er Pack als auch das 4er sind günstiger geworden.

Apple AirTag 2 ab sofort Bei Amazon erhältlich

Der AirTag 2 ist da und nicht nur Apple selbst verkauft den neue Gegenstandsfinder, auch bei Amazon könnt ihr die neue Generation bereits bestellen.

Apple AirTag (2. Generation): Tracker für Schlüsselbund, Portemonnaie und mehr: Ortungsgerät mit... FINDE DEINE SACHEN MIT „WO IST?“ – Mit dem AirTag (2. Generation) behältst du alles im Blick,...

ERWEITERTE GENAUE SUCHE AUF DEM IPHONE UND DER APPLE WATCH – Erhalte eine...

Apple hat den AirTag 2 im Vergleich zum Vorgängermodell punktuell verbessert. Bei identischem Design setzt der Hersteller auf eine leistungsstärkere Präzisionssuche, größere Bluetooth-Reichweite und stärkeren Lautsprecher. Beim AirTag 2 kommt der Ultrabreitband-Chip der zweiten Generation von Apple zum Einsatz. Dabei handelt es sich um denselben Chip, der auch in der iPhone 17 Familie, im iPhone Air, in der Apple Watch Ultra 3 und in der Apple Watch Series 11 zu finden ist.

Zum Verkaufspreis setzt orientiert sich Amazon am offiziellen Apple-Verkaufspreis. Dies bedeutet, dass ihr das 1er Pack des AirTag 2 für 35 Euro kaufen könnt. Das 4er Pack des AirTag 2 schlägt mit 119 Euro zu Buche.