Sebastiaan de With – Mitbegründer der beliebten iPhone-Kamera-App Halide und Mitgestalter weiterer Foto- und Video-Tools wie Kino und Spectre – wechselt zu Apple ins Design Team.

Sebastiaan de With wechselt zu Apple

Sebastiaan de With hat auf Threads bestätigt, dass der Halide-Co-Founder und -Entwickler zu Apple ins Design-Team wechselt. Komplett neu ist das Abenteuer „Apple“ für den Entwickler allerdings nicht, da er bereits in der Vergangenheit für Apple tätig war und an Projekten wie iCloud, MobileMe und Find My mitgearbeitet hat. Er bringt nun seine tiefgehende Erfahrung im UI- und UX-Bereich wieder in Cupertino ein.

de With ist – wie eingangs erwähnt – Mitbegründer von Lux, dem Unternehmen hinter mehreren Foto- und Video-Apps. Der Entwickler zeichnete sich auch dadurch aus, dass er in der Vergangenheit detaillierte Reviews zur iPhone-Kamera gemacht hat, zuletzt beim iPhone 17 Pro.

In einer öffentlichen Mitteilung erklärte de With, dass er sich sehr freue, „mit dem besten Team der Welt an seinen Lieblingsprodukten zu arbeiten“. Lux, das Unternehmen hinter Halide, betonte, dass die App unabhängig weiterentwickelt wird und auch ohne de Withs direkte Beteiligung nicht „verschwinden“ werde. Sein Wechsel zu Apple ist daher als persönlicher Karriereschritt zu sehen, der Apples Design- und Benutzeroberflächen-Kompetenz weiter stärken dürfte.

Zuletzt hatte Apples Design-Team mehrere namhafte Mitarbeiter verloren, nun stößt ein erfahrener Top-Designer zum Team.