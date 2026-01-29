Apple hat bestätigt, dass das Unternehmen nach der Beats-Übernahmen die zweit-größte Übernahme der Unternehmensgeschichte vollzogen hat. Konkret hat Apple das KI-Startup Q.ai für 2 Milliarden Dollar übernommen.

Apple kauft KI-Startup Q.ai für 2 Milliarden Dollar

Apple hat gegenüber Reuters bestätigt, dass das Unternehmen das israelische KI-Startup Q.ai für nahezu 2 Milliarden Dollar übernommen hat. Lediglich die Beats-Übernahme im Jahr 2014 war mit rund 3 Milliarden Dollar teurer.

Q.ai entwickelt KI-Technologie zur Analyse von Gesichtsausdrücken, um sogenannte „Silent Speech“-Interaktionen zu ermöglichen – also die Erkennung von nicht gesprochenen oder sehr leisen Äußerungen über mikroskopische Haut- und Muskelbewegungen im Gesicht. Diese Technik könnte unter anderem dazu beitragen, dass Geräte wie Kopfhörer oder Brillen non-verbale Interaktionen mit Siri oder anderen Assistenzsystemen unterstützen.

Dem Bericht zufolge bezeichnete Apple Q.ai als ein „außergewöhnliches Unternehmen, das neue und kreative Wege findet, Bildverarbeitung und maschinelles Lernen zu nutzen“. Gleichzeitig sieht der iPhone-Hersteller durch die Übernahme einen strategischen Baustein für die Weiterentwicklung seiner KI- und Interaktions-Technologien über bestehende Produkte hinaus.

Der CEO von Q.ai, Aviad Maizels, gründete zuvor das israelische Startup PrimeSense, das 2013 ebenfalls von Apple übernommen wurde. Apple nutzte die Technologie von PrimeSense zur Entwicklung von Face ID, das 2017 auf dem iPhone X Premiere feierte. Das Gründerteam von Q.ai, darunter Maizels, Yonatan Wexler und Avi Barliya, wird zu Apple wechseln.

Johny Srouji, Senior Vice President für Hardware-Technologien bei Apple äußerte sich zur Übernahme wie folgt. „Q.ai ist ein bemerkenswertes Unternehmen, das neue und kreative Wege für die Nutzung von Bildverarbeitung und maschinellem Lernen beschreitet. Wir freuen uns sehr über die Übernahme des Unternehmens unter der Führung von Aviad und sind gespannt auf die zukünftige Zusammenarbeit.“