Vor wenigen Wochen hatte Apple bekannt gegeben, dass das Unternehme aus Cupertino am heutigen 29. Januar 2026 seine Geschäftszahlen für das Q1/2026 bekannt gebeten wird. Vor wenigen Augenblicken hat Apple die Karten auf den Tisch gelegt und seine Quartalszahlen veröffentlicht. In den Monaten Oktober bis Dezember 2025 konnte das Unternehmen aus Cupertino einen Umsatz von 143,8 Milliarden Dollar sowie einen Gewinn von 42,1 Milliarden Dollar erzielen.

Apple Q1/2026 Quartalszahlen sind da

Das wichtige Weihnachtsquartal liegt hinter Apple und soeben hat das Unternehmen seine Geschäftszahlen für das fiskalische Q1/2026 veröffentlicht. Lasst euch an dieser Stelle nicht irritieren. Das Apple Geschäftsjahr entspricht nicht dem Kalenderjahr. Demnach umfasst das fiskalische Apple Q1 das kalendarische Q4 und somit die Monate Oktober, November und Dezember 2025. Das Apple Geschäftsjahr ist schlichtweg um drei Monate verschoben.

Für gewöhnlich erwirtschaftet Apple im Weihnachtsquartal seinen höchsten Umsatz und Gewinn eines jeden Jahres. Dies setzte sich auch im abgelaufene Quartal fort. Im Q1/2026 konnte Apple einen Umsatz von 143,8 Milliarden Dollar bei einem Gewinn von 42,1 Milliarden Dollar (2,84 Dollar Gewinn pro Aktie) erwirtschaften. Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 16 Prozent, der Gewinn pro Aktie um 19 Prozent. Im Q1/2025 waren es 124,3 Milliarden Dollar Umsatz bei 36,33 Milliarden Dollar Gewinn (2,40 Dollar Gewinn pro Aktie).

Niemals zuvor hat Apple in einem Quartal mehr Umsatz und mehr Gewinn pro Aktie generiert. iPhone- und Service-Umästze haben ebenfalls ein Allzeit-Hoch erreicht.

Im September und Oktober letzten Jahres hatte Apple eine Vielzahl neuer Produkte angekündigt, darunter die iPhone 17 Familie, neue Apple Watch Modelle, die AirPods Pro 3, das MacBook Pro mit M5, iPad Pro mit M5, Apple Vision Pro mit M5 und mehr. Diese Produkte befeuerten den Umsatz und Gewinn im fiskalischen Q1.

„Apple ist stolz darauf, heute ein bemerkenswertes, rekordverdächtiges Quartal mit einem Umsatz von 143,8 Milliarden US-Dollar bekanntzugeben. Das entspricht einem Plus von 16 Prozent gegenüber dem Vorjahr und übertrifft unsere Erwartungen deutlich“, sagte Tim Cook, CEO von Apple. „Das iPhone verzeichnete sein bisher bestes Quartal dank einer beispiellosen Nachfrage mit Rekordumsätzen in allen geografischen Segmenten. Auch der Bereich Services erzielte einen neuen Umsatzrekord mit einem Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Wir freuen uns außerdem, bekanntgeben zu können, dass unsere installierte Basis nun mehr als 2,5 Milliarden aktive Geräte umfasst. Dies ist ein Beweis für die unglaubliche Kundenzufriedenheit mit den besten Produkten und Dienstleistungen der Welt.“

„Im Dezemberquartal führten unsere Rekord-Geschäftsleistung und die starken Margen zu einem Gewinnwachstum pro Aktie (EPS) von 19 Prozent und damit zu einem neuen Allzeit-EPS-Rekord“, sagte Kevan Parekh, CFO von Apple. „Diese außergewöhnlich starken Ergebnisse generierten einen operativen Cashflow von fast 54 Milliarden US-Dollar, wodurch wir fast 32 Milliarden US-Dollar an unsere Aktionäre ausschütten konnten.“

Conference Call

Ab 23:00 Uhr wird Apple weitere Zahlen und die wichtigsten Fakten im Rahmen des Conference Calls bekannt geben. Neben Apple CEO Tim Cook wird sich Apples Finanzchef Kevan Parekh den Fragen der Analysten stellen. Die wichtigsten Aussagen des Conference Calls findet ihr morgen früh hier auf Macerkopf.de.