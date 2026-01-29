Apple betreibt verschiedene YouTube-Kanäle, um Produkte vorzustellen, Funktionen zu erklären, Tipps & Tricks auszusprechen etc. pp. Im deutschen YouTube-Kanal des Unternehmens sind zuletzt mehrere Support-Videos zum iPhone, iPad und Mac veröffentlicht worden.

So setzt ihr euer Mac-Anmeldepasswort zurück

Wenn ihr euer Mac-Anmeldepasswort vergessen habt, zeigen euch das Video, wie ihr es mit eurem Apple Account zurücksetzen könnt. Außerdem zeigen euch das Video, wie ihr die macOS-Wiederherstellung aufruft und euer Passwort mithilfe des Wiederherstellungsassistenten für Passwörter zurücksetzt.

Die Apple Support App für iPhone, iPad und Apple Vision Pro kennenlernen

Mit der kostenlosen Apple Support App könnt ihr Unterstützung für alle eure Apple-Produkte an einem einzigen Ort erhalten. Sie ist automatisch personalisiert und enthält Artikel und Videos, damit ihr eure Geräte optimal nutzen könnt. Mit der Apple Support App erhaltet ihr schnelle Antworten auf eure Fragen und könnt Standorte für Service und Reparatur finden – alles an einem Ort.

So gebt ihr Speicherplatz auf eurem Mac frei

So aktualisierst ihr euer iPhone

Erfahrt, wie ihr überprüft, ob eine neue iOS-Version für euer iPhone verfügbar ist. Dazu gehören Softwareupdates für aktuell installierte Versionen sowie die Option, auf die neueste verfügbare Version zu upgraden.