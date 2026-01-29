Brandon Sanderson, einer der erfolgreichsten Fantasy-Autoren, hat einen umfangreichen Deal mit Apple abgeschlossen. Demnach konnte sich Apple die Film- und TV-Rechte am gesamten „Cosmere“-Universum sichern. Dabei handelt es sich um Sandersons großer, miteinander verbundener Welt zahlreicher Fantasy-Romane.

Apple TV sichert sich „Cosmere“-Rechte

The Hollywood Reporter berichtet, dass sich Apple TV in einem umfangreichen Deal die Rechte am gesamten Cosmere-Universum von Bestseller-Autor Brandon Sanderson gesichert hat. Dabei handelt es sich um die literarische Welt, in der viele seiner bekannten Reihen wie „Mistborn“ und „The Stormlight Archive“ angesiedelt sind – zusammen über 25 Romane und Geschichten.

Die Pläne von Apple TV sehen offenbar vor, als erstes Sandersons „Mistborn“-Reihe als Spielfilmserie zu adaptieren, während „The Stormlight Archive“ für eine Fernsehserie vorgesehen ist. Beide Projekte befinden sich bereits in der frühen Entwicklungsphase.

Weiter heißt es in dem Bericht, dass Sanderson im Rahmen des Deals nicht nur Berater ist, sondern auch aktiv schreiben, produzieren und kreative Entscheidungen absegnen soll. Somit erhält der Autor einen enormen Einfluss, den selbst viele andere Fantasy-Autoren bei großen Hollywood-Adaptionen selten haben. Apple bezeichnete dies als Teil der Vereinbarung, nachdem Sanderson mit mehreren großen Studios gesprochen hatte.

Damit könnte Apple TV+ eines der größten Fantasy-Franchise-Projekte im Streaming-Bereich starten, das Fans epischer Welten à la „Game of Thrones“ ansprechen dürfte – und setzt zugleich stark auf literarisch fundierte Serien- und Film-Umsetzungen.