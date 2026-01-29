Es vergeht kaum ein Tag, an dem es keine Neuigkeiten von Apple TV gibt. Nun hat der Apple Video-Streaming-Dienst einen ersten Einblick in die zweite Staffel von „Criminal Record“ gegeben und gleichzeitig den Starttermin genannt.

Apple TV gibt Starttermin für „Criminal Record – Staffel 2“ bekannt

Rund zwei Jahre ist es mittlerweile her, dass die erste Staffel zu „Criminal Record“ auf Apple TV gestartet ist. Im August 2024 wurde die zweite Staffel angekündigt und so langsam aber sicher geht es in die heiße Phase.

Apple TV präsentierte nun einen ersten Einblick in die mit Spannung erwartete zweite Staffel von „Criminal Record“, dem Krimi-Thriller mit Oscar- und BAFTA-Preisträger Peter Capaldi und der für den Laurence Olivier Award und den Critics‘ Choice Award nominierten Cush Jumbo. Die achtteilige zweite Staffel von „Criminal Record“ feiert am Mittwoch, den 22. April, weltweit Premiere auf Apple TV. Anschließend folge bis zum 10. Juni immer mittwochs neue Folgen.

Bei „Criminal Record“ handelt es sich um ein packendes, charaktergetriebenes Drama, das im Herzen des heutigen Londons spielt und die Unmöglichkeit der Polizeiarbeit beleuchtet, wenn die Wahrheit auf dem Spiel steht. In der zweiten Staffel werden die rivalisierenden Polizisten June Lenker (Jumbo) und Daniel Hegarty (Capaldi) nach dem Tod eines jungen Mannes bei einer politischen Kundgebung zu einer ungleichen Allianz gezwungen. Was als Mörderjagd beginnt, entwickelt sich zu einer verdeckten Operation, um einen Bombenanschlag der extremen Rechten im Zentrum Londons zu vereiteln.