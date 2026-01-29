Brad Pitt, Formel-1-Boliden und Dreharbeiten direkt an den Rennstrecken der Königsklasse. Die Zutaten für einen Kassenschlager waren von Anfang an vorhanden, und genau so ist es auch gekommen. F1 ist jetzt offiziell der meistgesehene Film in der Geschichte von Apple TV.

Vom Kinoerfolg zum Streaming-Hit

Nach dem beeindruckenden Erfolg an den Kinokassen war es nur eine Frage der Zeit, bis F1 auch beim Streaming durchstarten würde. Der Film feierte am 12. Dezember seine Premiere auf Apple TV, nachdem er zuvor bereits digital sowie auf Blu-ray und 4K UHD erschienen war. Heute gab Apple via X bekannt, dass F1 nun der meistgesehene Film auf der Plattform ist. Wann genau der Rennfilm die bisherigen Spitzenreiter überholt hat, verrät das Unternehmen allerdings nicht.

Apple TV hat in den vergangenen Jahren durchaus publikumswirksame Filme produziert. Der Science-Fiction-Actionfilm The Gorge mit Anya Taylor-Joy gehört ebenso zu den erfolgreichsten Titeln wie Wolfs mit George Clooney und Brad Pitt in den Hauptrollen. F1 hat sie nun alle hinter sich gelassen.

Oscar-Nominierungen als Bonus

Neben den Zuschauerzahlen kann sich F1 auch über die Anerkennung der Academy freuen. Der Film erhielt vier Oscar-Nominierungen, darunter eine für den begehrten Preis als Bester Film. Auch wenn die Chancen auf den Hauptpreis als gering eingeschätzt werden, ist allein die Nominierung ein beachtlicher Erfolg für Apple. Einen Film zu produzieren, der sowohl beim breiten Publikum als auch bei Kritikern Anklang findet, gelingt schließlich nicht jedem.