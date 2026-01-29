FRITZ! – ehemals AVM – hat Softwareupdates für verschiedene FRITZ!Box-Modelle veröffentlicht. Konkret steht für die FRITZ!Box 7690 und 5690 FRITZ!OS 8.20 bereit, während Besitzer einer FRITZ!Box 6670 Cable FRITZ!OS 8.21 installieren können.
Die Release-Notes zu FRITZ!OS 8.20 und FRITZ!OS 8.21 für die jeweiligen FRITZ!Box-Modelle lesen sich identisch. Kurze gesagt, es gibt allerhand Neuerungen und Verbesserungen. Zu den neuen Leistungsmerkmalen zählen
- Der neue Online-Monitor zeigt die Internetnutzung der Top-Verbraucher und ausgewählter Heimnetzgeräte übersichtlich grafisch an
- Mesh-Optimierung – für höhere Stabilität und besseren Datendurchsatz wählen FRITZ!Repeater selbständig die optimale Verbindung im Mesh
- Mehr Möglichkeiten im Smart-Home für das Auslösen von Routinen und zahlreiche weitere interessante Neuigkeiten
- Die neue, einfach benutzbare FRITZ!NAS-Freigabe ermöglicht das Teilen eines Datei-Ordners, z. B. um Fotos nach einer Familienfeier zu sammeln und teilen
- Vereinfachte Benutzerführung bei der Kindersicherung – Zugangsprofile und ihre zugehörigen Heimnetzgeräte werden jetzt übersichtlich dargestellt
- Schutz vor Ausfall der Internetverbindung: FRITZ! Failsafe wechselt automatisch auf eine Ersatzverbindung, z.B. Mobilfunk
- Energieverbrauch der FRITZ!Box senken mit EEE (Energy Efficient Ethernet). Nun separat einstellbar für den WAN- oder die LAN-Anschlüsse
Die Updates können in gewohnter Manier über die FRITZ!Box-Oberfläche installiert werden.
