Laut der aktuellen Analyse von Counterpoint Research liegt das iPhone 16 im Jahr 2025 auf Platz 1 der globalen Smartphone-Verkaufscharts und ist damit das meistverkaufte Smartphone der Welt. Apple und Samsung dominieren die Top 10, wobei sich Apple sieben von zehn Plätzen sichern konnte.

iPhone 16 ist das weltweit meistverkaufte Smartphone im Jahr 2025

Blickt man auf die Top 10 der meistverkaufte Smartphone im Jahr 2025, so steht es sieben zu 3 für Apple.

Die im September gestartete iPhone 17-Reihe erzielte im ersten vollständigen Verkaufsquartal ein Absatzplus von 16 Prozent gegenüber dem Vorgängermodell. Treiber waren laut Counterpoint Research vor allem die starke Nachfrage in den USA, China und Westeuropa. Besonders heraus stach dabei das Basis-iPhone-17-Modell: Es verzeichnete das höchste Wachstum aller Geräte und kletterte im Ranking deutlich nach oben – stärker als das iPhone 16 zum Marktstart im Jahr 2024.

Auch das preisgünstigere iPhone 16e, das im Frühjahr 2025 auf den Markt kam, steuerte zusätzliche Verkaufszahlen bei. Mit einem Einstiegspreis von 699 Euro senkte Apple die Hürde für den Einstieg ins eigene Ökosystem deutlich und sprach damit eine breitere Käuferschicht an.

Auf Platz fünf landete das Galaxy A16 5G von Samsung und wurde damit zum meistverkauften Android-Smartphone des Jahres 2025. Zudem konnte sich das Galaxy S25 Ultra bereits zum zweiten Jahr in Folge einen Top-Platz im Premium-Segment sichern und belegte Rang neun.

Besonders stark fiel das Wachstum in Japan aus: Dort legte das Galaxy S25 Ultra laut Counterpoint Research mehr als dreifach im Jahresvergleich zu – ein bemerkenswerter Erfolg für Samsungs Flaggschiff in einem traditionell anspruchsvollen Markt.