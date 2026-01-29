Ab sofort lassen sich die neuen Kabel-Tarife von Vodafone buchen. Diese zeichnen sich durch eine 50 Prozent höhere Geschwindigkeit beim Upload aus. Statt 50MBit/s verfügen die neuen Tarife über 75MBit/s im Upload.

Vodafone: neue Kabel-Tarife mit mehr Upload ab sofort buchbar

Vodafone führt bei seinen Kabel-Glasfaser-Tarifen den sogenannten „Upload-Booster“ ein. Ab sofort können Vodafone Neukunden das schnellere Netz zum selben Basispreis wie bislang buchen. Nicht nur beim Upload passt Vodafone die Geschwindigkeit an, auch der Download wird automatisch schneller. Denn Vodafone legt für Verbraucher je nach Tarif 50 bis 100 Megabit pro Sekunde obendrauf und gleicht so die Leistung im Kabel-Glasfasernetz an die Glasfaser-Infrastruktur an.

Parallel dazu wertet Vodafone sein Kabel-Glasfaserangebot auf und übernimmt dabei die höheren Download-Geschwindigkeiten aus dem Glasfaser-Tarifportfolio. Die Tarife GigaZuhause 150 Kabel und GigaZuhause 300 Kabel erhalten jeweils ein Plus von 50 Mbit/s, während GigaZuhause 600 Kabel sogar um 100 Mbit/s beschleunigt wird. An den monatlichen Grundpreisen ändert sich nichts. Neu im Portfolio ist zudem GigaZuhause 800 Kabel, der die Lücke zwischen 600 und 1.000 Mbit/s schließt. Lediglich der Einsteiger-Tarif GigaZuhause 50 Kabel bleibt mit 50/25 Mbit/s im Download und Upload unverändert.

Der Upload-Booster basiert auf der neuen DOCSIS-3.1-Low-Split-Technologie, einer weiterentwickelten Ausbaustufe des Hochgeschwindigkeitsstandards im Kabel-Glasfasernetz. Dafür wird der verfügbare Frequenzbereich für die Datenübertragung neu strukturiert und erweitert, um höhere Upload-Geschwindigkeiten zu realisieren. Die bundesweite Freischaltung des Upload-Boosters erfolgt Anfang Februar durch Vodafone-Techniker. Voraussetzung für die Nutzung der erhöhten Upload-Raten ist ein Router mit Unterstützung für DOCSIS 3.1.

