Der schwedische Autohersteller Volvo hat bestätigt, dass das Unternehmen dauerhaft Unterstützung für Apple CarPlay in seinen Fahrzeugen anbieten will – und zwar auch in künftigen Elektro-Modellen.

Volvo bekennt sich zu Apple CarPlay

Anders Bell, Chief Engineering and Technology Officer bei Volvo, hat im Interview mit The Drive noch einmal bestätigt, dass sein Unternehmen weiterhin Apple CarPlay treu bleiben wird.

„Ja, absolut werden wir CarPlay weiterhin anbieten“, so Bell auf die Frage, ob Volvo an der Funktion festhält. Er betonte, dass dies Teil der Philosophie des Unternehmens sei. Fahrer sollen nicht zu einem bestimmten System gezwungen werden, sondern die Wahl zwischen dem eigenen Infotainment und der Smartphone-Integration haben.

Volvo will demnach Apple CarPlay genauso wie Android Auto integrieren, um iPhone- und Android-Nutzern eine vertraute mobile Vernetzung im Auto zu bieten. Gleichzeitig arbeitet der Hersteller an starken nativen Lösungen, etwa eigenen Apps wie Apple Music direkt im Fahrzeug-System – wobei die Kundenfreiheit im Fokus bleibt.

Fraglich ist allerdings, ob Volvo auch CarPlay Ultra unterstützen wird. Volvo wurde als möglicher Partner gehandelt. Es gibt allerdings keine konkreten Hinweise darauf, dass Volvo CarPlay Ultra unterstützen wird. Lediglich Aston Martin bietet bislang Unterstützung für CarPlay Ultra an.