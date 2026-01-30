In den letzten Wochen wurde bereits darüber spekuliert, wie sich die steigenden RAM- und Speicherpreise auf iPhone, iPad, Mac und Co. auswirken könnten. Im Rahmen der Bekanntgabe der Apple Q1/2026 Quartalszahlen hat sich Apple CEO Tim Cook nun zur Thematik geäußert.

Cook äußert sich zu steigenden Speicherpreisen

Apple CEO Tim Cook hat Stellung zu den stark steigenden Preisen für RAM- und SSD-Speicherchips genommen, die derzeit die gesamte Tech-Branche belasten. Laut Cook hatten die höheren Chipkosten im vierten Quartal 2025 nur einen geringen Einfluss auf Apples Bruttomarge, weil Apple den Großteil der benötigten Speicherchips bereits vor den jüngsten Preissprüngen gesichert hatte. Gleichzeitig erwartet er aber, dass die steigenden Preise im aktuellen Quartal etwas stärker spürbar werden könnten.

Cook betonte, dass Apple sich der Situation bewusst sei und langfristig verschiedene Optionen prüfen will, um damit umzugehen, falls die Preise weiter steigen.

Kurzum: Kurzfristig bleibt Apple laut aktuellen Einschätzungen gut positioniert, um die steigenden Speicherpreise abzufedern. Das Q2 dürfte weitgehend unbeschadet bleiben. Mittelfristig wird es aber darauf ankommen, wie sich die Speicherpreise entwickeln und wie Apples Lieferstrategie darauf reagiert. Sollte der Trend anhalten, könnten Margen und Preisstrategie im späteren Jahresverlauf stärker unter Druck geraten.