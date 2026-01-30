Im Rahmen der Bekanntgaben der Q1/2026 haben Apple CEO Tim Cook und Apple CFO Kevan Parekh Fragen von Analysten beantwortet. In diesem Zusammenhang haben die Verantwortlichen einen neuen Meilenstein der aktiven Apple Geräte bestätigt.

Apple erreicht neuen Meilenstein: 2,5 Milliarden aktive Geräte weltweit

Apple hat offiziell bestätigt, dass der Konzern mehr als 2,5 Milliarden aktive Geräte im Einsatz hat – ein Rekordwert in der Unternehmensgeschichte. Damit Bei den aktiven Apple Geräten handelt es sich um iPhones, iPads, Macs, Apple Watches, Apple TVs, HomePods und andere Produkte, die regelmäßig mit Apple-Servern verbunden sind und genutzt werden.

Folgendes gab Cook zu Protokoll

Wir freuen uns außerdem, bekannt geben zu können, dass unsere installierte Basis nun mehr als 2,5 Milliarden aktive Geräte umfasst,ein klarer Beleg für die unglaubliche Kundenzufriedenheit für die besten Produkte und Services der Welt.

Vor einem Jahr waren es „nur“ 2,35 Milliarden aktive Geräte. Somit ist die Zahl der aktiven Geräte in einem Jahr um 150 Millionen Geräte angewachsen. Treiber dieses Wachstums waren insbesondere starke Verkäufe der iPhone-Modelle 16 und 17, die hohe Nachfrage in Märkten wie den USA, China und Indien sowie eine hohe Anzahl von Upgrades auf neuere Geräte. Viele Kunden greifen zudem verstärkt auf Apple-Dienste wie Apple Music, iCloud+, Apple TV+ und andere Angebote zurück, was die Bindung an das Ökosystem zusätzlich stärkt.