Am späten gestrigen Abend hat Apple seine Geschäftszahlen für das Q1/2026 bekannt gegeben und ein neues Rekord-Quartal ausgewiesen. In diesem Rahmen hat Apple CEO bestätigt, dass die Gemini-basierte Siri Private Cloud Compute nutzt.

Im Rahmen der gestrigen Telefonkonferenz zu den Q1/2026 Geschäftszahlen haben Apple CEO Tim Cook und CFO Kevan Parekh Fragen zum kürzlich abgeschlossenen Vertrag beantwortet, der Gemini als Technologie für die nächste Generation von Siri vorsieht.

Laut Cook bleibt die grundlegende Architektur von Apple Intelligence unverändert: Die Verarbeitung findet weiterhin auf dem Gerät selbst oder über Private Cloud Compute statt, und Nutzerdaten werden nicht an Google übergeben oder von diesem eingesehen. Was Nutzer erleben, sind Apple-Modelle und -Technologie, auch wenn Google-basierte Modelle zur Unterstützung oder zum Training im Hintergrund verwendet werden.

Cook stellte klar, dass Apple seine branchenführenden Datenschutzprinzipien beibehält, selbst wenn externe KI-Partnerschaften eingegangen werden. Dies soll sicherstellen, dass persönliche Daten geschützt bleiben, während Siri und andere KI-Funktionen leistungsfähiger und kontextsensitiver werden – ein zentraler Punkt in Apples Strategie, KI-Funktionen zu erweitern, ohne Kompromisse beim Datenschutz einzugehen.