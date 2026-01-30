Der Super Bowl 2026 bzw. Super Bowl LX wirft seine Schatten voraus. In der Nacht vom 08. Februar auf den 09. Februar findet das Sport-Event statt. Kickoff it um 00:30 Uhr deutscher Zeit. Passend zum Super Bowl schenkt Apple Music neuen Abonnenten 3-Gratis-Monate.

Apple Music schenkt euch 3-Gratis-Monate zum Super Bowl LX

Beim Super Bowl LX stehen sich die New England Patriots und die Seattle Seahawks gegenüber. Seit mehreren Jahren ist Apple Music Sponsor der Halftime Show. Seit längerem ist bekannt, dass Bad Bunny im Rahmen der diesjährigen Apple Music Halftime Show auftreten wird.

Apple Music nutzt die Gunst der Stunde, um ein zeitlich befristete Gratis-Abo aufzulegen. Auf diese Art und Weise habt ihr die Möglichkeit drei Monate lang komplett kostenlos auf den Musik-Streaming-Dienst zuzugreifen und diesen auf Herz und Nieren auszuprobieren. Ihr erhaltet nicht nur Zugriff auf die Music von Bad Bunny, sondern auch Zugriff auf über 100 Millionen Songs und höchste Audioqualität,

ganz ohne Werbung.

Dieses Angebot gilt nur für neue Abonnenten. Wenn ihr derzeit nicht über ein Apple Music-Abo verfügt und noch nie Apple Music oder Apple One abonniert hattet oder über ein Familienabo Zugang zu Apple Music hattet, könnt ihr dieses Angebot nutzen.

Das Angebot ist zeitlich befreist und läuft ab sofort und nur bis zum 24. Februar 2026 auf dieser Apple Music Angebotsseite.