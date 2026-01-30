Apple hat gestern das beste Geschäftsquartal seiner Unternehmensgeschichte veröffentlicht. Niemals zuvor konnte der Konzern innerhalb eines Dreimonatszeitraum einen höheren Umsatz und Gewinn generieren. Apple blickt dabei auf eine „einfach überwältigende Nachfrage“ nach dem iPhone.

Apple berichtet von Rekord-iPhone-Verkäufen

Apple CEO Tim Cook hat sich im Gespräch mit CNBC zum abgelaufenen Quartal und den iPhone-Verkaufszahlen geäußert. Der Apple Chef bezeichnete die Nachfrage nach dem iPhone als „simply staggering“ („einfach überwältigend“).

Konkret wuchs der iPhone-Umsatz im ersten Geschäftsquartal 2026 um etwa 23 Prozent im Jahresvergleich, was einen neuen Rekord-Wert darstellt – trotz anhaltender Lieferengpässe und Herausforderungen in der Komponentenversorgung. Besonders stark fiel der Zuwachs in China, wo der Absatz um 38 Prozent stieg und Apples bisher beste iPhone-Quartalsleistung in dieser Region markierte.

Diese außerordentliche Nachfrage wird insbesondere der iPhone 17-Familie zugeschrieben.

AirPods Pro 3 Nachfrage überrascht Apple

Auch zu den neuen AirPods Pro 3 (hier unser Test) äußerte sich Cook im Rahmen der Bekanntgabe der Apple Q1/2026 Geschäftszahlen. Cook sagte, dass die AirPods Pro 3 im Quartal „angebotsbeschränkt“ waren. Das bedeutet, dass die Nachfrage das Angebot überstieg und Apple nicht so viele Einheiten liefern konnte, wie gewünscht. Nachdem die Produktion inzwischen aufgeholt hat, hat sich die Versorgungslage inzwischen stabilisiert.

In der Tat hat Apple die AirPods Pro 3 deutlich verbessert. Zu den Verbesserungen zählen ein gesteigerte aktive Geräuschunterdrückung, verbesserte Audioqualität, längere Akkulaufzeit, eine Herzfrequenz-Messung und neue Komfort-Features.