Seit mehreren Monaten ist bekannt, dass Apple TV der exklusive Formel 1 Streaming-Partner in den USA ist. Kurz bevor die Formel 1 Saison 2026 startet, hat Apple die Apple TV-App um eine spezielle Formel-1-Inhaltsreihe erweitert. Dort finden Fans bereits jetzt eine Auswahl von Videobeiträgen, die helfen sollen, sich auf den Saisonstart vorzubereiten – inklusive Highlights, Vorschauen, Regeländerungen und Rückblicken auf die vergangene Saison.

Apple TV bereitet Formel-1-Fans auf die Saison vor

Auch wenn uns noch mehrere Wochen bis zum Start der Formel 1 Saison 2026 trennen – das erste Rennen findet am 08. März 2026 statt – stimmt Apple seine Nutzer in den USA auf die bevorstehende Saison ein. In der neuen Rubrik mit dem Titel „Get Ready for Formula 1 on Apple TV“ stehen unter anderem folgende Videos bereit:

Red Bull Livery Reveal

2026 F1 Rule Changes

A New Era of F1

Grand Prix Schedule

Sprint Schedule

F1 Academy Schedule

2025 in Review

Abu Dhabi: Championship Decider

Lando Norris: Ride with the Champ

2025 in F2 & F3

Die Inhalte lassen sich direkt in der Apple TV-App abrufen, so dass sich Nutzer im Vorfeld der neuen Saison ber die Teams, Regeln und Highlights der neuen Saison informieren können – inklusive Hintergrundinformationen und Rückblicken auf die Entwicklung des Sports.

Apple TV konnte übrigens einen fünfjährigen Exklusiv-Streamingvertrag aller Formel-1-Rennen abschließen. Der Vertrag gilt allerdings nur für die Übertragung in den USA.