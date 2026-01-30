Kurz vor dem Wochenende blicken wir auf die Neuankömmlinge auf Apple TV. Nachdem am Mittwoch die dritte Staffel der Comedy-Serie „Shrinking“ angelaufen ist, geht es am heutigen Tag mit einer Kinder- und Familienserie weiter. Kurzum: Apple TV schickt „Yo Gabba GabbaLand!“ In die zweite Staffel.

Apple TV: „Yo Gabba GabbaLand! – Staffel 2“ ist gestartet

Mitte letzten Jahres kündigte Apple TV die zweite Staffel zu „Yo Gabba GabbaLand!“ An. Nachdem kürzlich der offizielle Trailer freigegeben wurde, steht die neue Serie ab sofort bereit.

Inspiriert vom Original „Yo Gabba Gabba!“, präsentiert die neue, 10-teilige Staffel Nachwuchsstar Kamryn Smith als Kammy Kam und die Originaldarsteller Brobee (gesprochen von Amos Watene), Foofa (gesprochen von Emma Penrose), Muno (gesprochen von Adam Deibert), Toodee (gesprochen von Erin Pearce) und Plex (gesprochen von Christian Jacobs).

In der zweiten Staffel trifft die Gruppe auf neue musikalische Gäste, die gemeinsam mit ihnen dynamische Auftritte und originelle Songs kreieren, um Kindern und Familien auf spielerische Weise wichtige Lektionen fürs Leben zu vermitteln – durch Musik, Bewegung und freudvolles Entdecken.

Die Super Music Friends versammeln gemeinsam mit ihren besonderen Gästen ein hochkarätiges All-Star-Line-up aus gefeierten und mehrfach Grammy-ausgezeichneten Künstlerinnen und Künstlern. Mit dabei sind unter anderem Santigold, Ziggy Marley, Sharon Van Etten, Sleigh Bells, Yola, Still Woozy, Silversun Pickups, Chicano Batman, The Aquabats! und Hemlocke Springs. Darüber hinaus dürfen sich die Zuschauer auf exklusive neue Jingles freuen, die von zahlreichen bekannten Künstlern und prominenten Gaststars beigesteuert werden.

Der eingebunden Trailer gibt euch einen guten Einblick in die Kinder- und Familienserie.