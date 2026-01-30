Apple hat am späten gestrigen Abend seine Quartalszahlen für das Weihnachtsquartal veröffentlicht. Aufgrund der Tatsache, dass das Apple Geschäftsjahr und das das Kalenderquartal um drei drei Monate verschoben sind, liegen nun die Zahlen für das Q1/2026 und damit für die Monate Oktober, November und Dezember 2025 vor. In diesem Zeitraum könnte Apple einen Umsatz von 143,8 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 42,1 Milliarden Dollar erzielen.

Q1/2026: Wichtigste Informationen zu den Apple Quartalszahlen

Wie wir es von Apple gewohnt sind, hat der Hersteller nicht nur die reinen Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht, sondern auch im sogenannten Conference Call Rede und Antwort gestanden. Niemals zuvor konnte der Konzern in einem Dreimonats-Zeitraum mehr Umsatz und Gewinn generieren. Dementsprechend fielen die Aussagen von Apple CEO Tim Cook und Apple Finanzchef Kevan Parekh entsprechend positiv aus.

Tim Cook ist stolz auf das erfolgreichste Quartal in der Apple Unternehmensgeschichte