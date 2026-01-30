Apple hat am späten gestrigen Abend seine Quartalszahlen für das Weihnachtsquartal veröffentlicht. Aufgrund der Tatsache, dass das Apple Geschäftsjahr und das das Kalenderquartal um drei drei Monate verschoben sind, liegen nun die Zahlen für das Q1/2026 und damit für die Monate Oktober, November und Dezember 2025 vor. In diesem Zeitraum könnte Apple einen Umsatz von 143,8 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 42,1 Milliarden Dollar erzielen.
Q1/2026: Wichtigste Informationen zu den Apple Quartalszahlen
Wie wir es von Apple gewohnt sind, hat der Hersteller nicht nur die reinen Geschäftszahlen zum abgelaufenen Quartal veröffentlicht, sondern auch im sogenannten Conference Call Rede und Antwort gestanden. Niemals zuvor konnte der Konzern in einem Dreimonats-Zeitraum mehr Umsatz und Gewinn generieren. Dementsprechend fielen die Aussagen von Apple CEO Tim Cook und Apple Finanzchef Kevan Parekh entsprechend positiv aus.
Tim Cook ist stolz auf das erfolgreichste Quartal in der Apple Unternehmensgeschichte
- Der Umsatz lag bei 143,8 Milliarden Dollar (+16 Prozent)
- iPhone Umsatz stieg um 23 Prozent auf 85,3 Milliarden Dollar
- Service-Umsatz stieg um 14 Prozent auf 30 Milliarden Dollar
- Gewinn pro Aktie lag bei 2,84 Dollar (+19 Prozent)
- Mac-Umsatz lag bei 8,4 Milliarden Dollar. Die Hälfte aller Mac-Käufer waren Neukunden.
- iPad-Umsatz lag bei 8,6 Milliarden Dollar (+6 Prozent)
- Umsatz mit Wearables, Home und Zubehör lag bei 11,5 Milliarden Dollar
- Apple blickt auf eine Basis von 2,5 Milliarden aktiver Geräte
- Kooperation mit Google ermöglicht Apple die höchste Generation von Apple Intelligence Modellen
- Personalisiertere Siri kommt dieses Jahr
- Apple TV: Zuschauerzahlen stiegen im Jahresvergleich zum 36 Prozent
- Apple freut sich auf den Start der Formel 1 Saison (exklusiver Streaming-Parter in den USA)
- Apple Music erreichte Rekordwerte sowohl bei den Hörerzahlen als auch beim Zuwachs an neuen Abonnenten
- Seit 2008 haben Entwickler im App Store 550 Milliarden Dollar umgesetzt
- Über das gesamte Produkt- und Dienstespektrum hinweg erreichte Apple eine Marge von 48,2 Prozent. Während das Hardwaregeschäft eine Marge von 40,7 Prozent erzielte, lag die Profitabilität im Servicebereich deutlich höher bei 76,5 Prozent.
- Apple ermittelte eine Kundenzufriedenheit von 97 Prozent beim Mac, 98 Prozent beim iPad und 96 Prozent bei der Apple Watch.
- Apple verfügt derzeit über Barreserven in Höhe von 145 Milliarden US-Dollar, denen Verbindlichkeiten von 91 Milliarden US-Dollar gegenüberstehen.
- Im aktuellen Quartal wirken sich die am Markt deutlich gestiegenen Speicherpreise aufgrund langfristiger Lieferverträge noch nicht auf Apples Ergebnis aus. Für das darauffolgende Quartal wollte Cook in dieser Hinsicht jedoch keine Prognose abgeben.
